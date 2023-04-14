Ford, "eller serbest" sürüşü başlatıyor

Ford sürücüleri, BlueCruise teknolojisi İngiltere'de onaylandıktan sonra yasal olarak ellerini direksiyondan çekebilecek.

Bakanlar, belirli otoyollarda kullanılmak üzere "eller serbest, gözler açık" teknolojisini onayladı.

BBC'nin haberine göre söz konusu teknoloji, ilk etapta sadece elektrikli Mustang Mach-E SUV'un 2023 modellerinde kullanılabilecek.

Bir otomotiv araştırma firması olan Thatcham Research, bu teknolojinin sürücüsüz bir araba olmadığını, "yardımcı sürüş teknolojisindeki bir sonraki gelişme" olduğunu vurgulamak gerektiğini belirtti.