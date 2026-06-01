Ford Otosan Craiova Fabrikası'nda 1 milyonuncu Ford Puma üretildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'da üretimine başlanan Ford Puma, tasarımı, pratik kullanım özellikleri, verimli motor seçenekleri ile kısa sürede Ford'un Avrupa'daki başarılı binek modellerinden biri haline geldi.

Craiova Fabrikası'nın 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, uzun bir aranın ardından binek araç üretimine yeniden adım attı. Özellikle Puma'nın ulaştığı 1 milyon adetlik üretim başarısı, bu adımın Avrupa pazarındaki karşılığını ortaya koydu.

Ford Puma, Avrupa'da Ford'un en çok tercih edilen binek aracı olarak markanın binek araç portföyünde güçlü bir rol üstleniyor. Özellikle Birleşik Krallık pazarındaki performansıyla dikkat çeken model, müşteri tercihi ve ürün algısı açısından Ford'un Avrupa’daki en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan 1 milyonuncu Ford Puma'nın tamamen elektrikli Puma Gen-E olması ise bu başarıya ayrı bir anlam kattı.



Puma ürün ailesi, içten yanmalı motorlardan mild-hybrid seçeneklere ve bugün tamamen elektrikli Gen-E versiyonuna uzanan yolculuğuyla otomotiv sektöründeki dönüşümü net biçimde yansıtıyor. Craiova'da üretilen Puma Gen-E, aynı zamanda Romanya'da üretilen ilk yüzde 100 elektrikli otomobil olarak ülkenin otomotiv sanayisi için de tarihi bir önem taşıyor.

Craiova Fabrikası Avrupa stratejisinde öne çıkıyor

Bu kapsamda Craiova Fabrikası'nda gerçekleşen kutlamada, fabrikada üretilen ilk Ford Puma ile 1 milyonuncu Ford Puma Gen-E bir araya getirildi.

Bu özel buluşma, modelin 6 yılı aşkın sürede geçirdiği dönüşümü ve Ford Otosan'ın değişen müşteri beklentilerine uyum sağlayan üretim yaklaşımını sembolik biçimde ortaya koydu. Kutlamada ayrıca Ford'un performans ve motor sporları mirasını temsil eden Puma Rally1 de yer aldı.

Ford Otosan Craiova Fabrikası, bugün Ford Puma'nın içten yanmalı ve tamamen elektrikli Puma Gen-E versiyonlarını üreterek Ford'un Avrupa binek araç stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. Fabrika, Ford Otosan'ın Türkiye'deki güçlü üretim ve mühendislik birikimini Romanya'daki sanayi kabiliyetiyle buluşturarak şirketin Avrupa'daki üretim gücünü daha da ileri taşıyor.

Craiova Fabrikası'nda ayrıca, tasarımından geliştirme süreçlerine kadar Ford Otosan mühendislerinin imzasını taşıyan Ford Courier model ailesinin üretimi de gerçekleştiriliyor. Böylece Craiova, Ford Otosan'ın hem binek araç hem de hafif ticari araç üretimindeki yetkinliğini aynı çatı altında gösteren önemli merkezlerden biri konumunda bulunuyor.

1 milyonuncu Puma tamamen elektrikli Gen-E oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, 1 milyonuncu Ford Puma'yı üretmenin, Ford Otosan için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Özyurt, Puma'nın, Avrupa'da Ford'un en çok tercih edilen binek aracı olarak müşterilerle güçlü bir bağ kurmayı başarmış çok özel bir model olduğunu vurguladı.

Bu başarının, Ford Otosan'ın binek araç üretimine dönüşünün ne kadar doğru ve stratejik bir adım olduğunun göstergesi niteliği taşıdığına işaret eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Bugün Ford Otosan olarak Türkiye ve Romanya'daki üretim ağımızla Ford'un Avrupa stratejisinde önemli bir rol üstleniyoruz. Ticari araçlardaki liderlik mirasımızı, binek araç üretimindeki yetkinliğimiz ve elektrifikasyon kabiliyetimizle tamamlıyoruz. 1 milyonuncu Puma'nın tamamen elektrikli Gen-E olması da bu yolculuğun geleceğe dönük yönünü çok güçlü biçimde simgeliyor."