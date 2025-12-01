Ford Otosan Genel Müdürü Özyurt yanıtladı: Avrupa’da yeni bir fabrika planı var mı?

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, CNBC-e’de Emre Özpeynrc’nin sunduğu Oto Ekonomi programında şirketin üretim kapasitesi, küresel konumu ve Avrupa operasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özyurt, Ford ve Koç ailelerinin iş birliğinin otomotiv sektöründe özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Ford ve Koç ailelerinin ortaklığı yakında 100. yılını kutlayacak” dedi.

“Ford ailesi ile Koç ailesi'nin işbirliği yakında 100 yaşında olacak”

Özyurt, Ford ve Koç ailelerinin iş birliğinin otomotiv sektöründe özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Ford ailesi ile Koç ailesi'nin işbirliği yakında 100 yaşında olacak” dedi.

Şirketin üretim kapasitesine ilişkin konuşan Özyurt, “Araç kapasitemiz 900 binin üzerine geldi” ifadelerini kullandı. Ford’un global üretiminde Ford Otosan’ın çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Ford'un ayak izinin 4'te 1'ini Ford Otosan temsil ediyor” dedi.

"Romanya fabrikasının ciro anlamında bize büyük katkısı oldu”

Özyurt, Craiova’daki fabrikanın Ford Otosan’a devri sırasında herhangi bir aksama yaşanmadığını belirterek, “Romanya fabrikasının devir tesliminde hiçbir kesinti yaşanmadı” dedi.

Operasyonun şirket için stratejik önemine dikkat çeken Özyurt, şunları kaydetti:

"Romanya fabrikasında ürettiğimiz Puma Avrupa pazarı için önemli. Ayrıca üretim modelleri taşıdık. Romanya fabrikasının ciro anlamında bize büyük katkısı oldu.”

Puma’nın elektrikli versiyonunun yılın başında devreye alındığını belirten Özyurt, modelin özellikle İngiltere’de güçlü bir satış performansı gösterdiğini söyledi: “Puma özellikle İngiltere pazarında önemli yer buldu.”

Şirketin üretim performansına değinen Özyurt, “934 bin araç üretiyoruz, 1 milyonu kolaylıkla geçebiliriz” diyerek kapasite hedefini ortaya koydu. Ford Otosan’ın Ford’un küresel yapılanmasında güçlü bir konuma sahip olduğuna işaret eden Özyurt, “Küresel ölçekte önceliklendirilmiş bir yapıdayız” dedi.

"Gündemimizde Avrupa'da başka bir fabrika satın alma yok”

Avrupa’daki büyüme planlarına ilişkin konuşan Özyurt, şu anda yeni bir satın alma ajandalarının olmadığını net biçimde ifade etti: “Şu an gündemimizde Avrupa'da başka bir fabrika satın alma yok.”

Ancak kapının tamamen kapalı olmadığını da, “Ford’dan Avrupa’da yeni bir teklif gelirse tabii ki bakarız" sözleriyle belirtti.