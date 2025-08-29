Ford üretimi kısıtlıyor! 470'ten fazla çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

Ford Motor'un Güney Afrika birimi 470'ten fazla çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Güney Afrika Dayanışma Sendikası yaptığı açıklamada, Ford Motor'un Güney Afrika biriminin, üretim kapasitesini mevcut ve gelecekteki pazar taleplerini karşılayacak şekilde ayarlamaya çalışırken 470'ten fazla çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi.

İdari pozisyonlar ve operatörleri kapsıyor

Sendika, işten çıkarılacakların Pretoria'daki Silverton otomobil montaj fabrikasında 391 operatör pozisyonu, Gqeberha'daki Struandale motor fabrikasında 73 ve 10 idari pozisyon olduğunu söyledi.

Ford işten çıkarmaları doğruladı

Ford Motor Company of Southern Africa yaptığı açıklamada işten çıkarmaları doğrulayarak her iki fabrikadaki üretim faaliyetlerinde gerekli ayarlamaları yaptığını belirtti.

Ford, "Bu değişiklikler, üretimi optimize etmek ve gelişen pazar taleplerine yanıt vermek için devam eden çabalarımızın bir parçasıdır" diye ekledi.