Ford ve Xiaomi ‘ortak oluyor’ iddiaları Amerika’yı karıştırdı

Deniz Güldağ

Otomotiv endüstrine yakın kaynaklara göre Ford, Xiaomi ile potansiyel bir elektrikli araç ortaklığı ihtimalini masaya yatırdı.

İddialara göre bu temaslar, Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına dolaylı da olsa giriş yapmasının önünü açacak.

Görüşmelerde, ABD’de elektrikli araç üretimine yönelik bir ortak girişim seçeneğinin de ele alındığı, Ford’un ayrıca BYD gibi diğer Çinli şirketlerle de olası iş birliklerini değerlendirdiği öne sürüldü.

Ancak hem Ford hem de Xiaomi, bu iddiaları net bir dille reddetti. Her iki şirket de, söz konusu haberlerin “tamamen asılsız” olduğunu açıkladı. BYD ise konu hakkında bir yorum yapmadı.

Amerikan basının yanı sıra Avrupa ekonomi basınında da yer alan haberlere göre, bir anlaşma ihtimalinin ortaya çıkması bile otomotiv endüstrisi çevrelerinde konuşulması bile Washington’da sert tepkilere yol açtı.

Bazı Kongre üyeleri, Çinli otomobil üreticileriyle kurulacak ortaklıkların ABD’nin Çin’e olan bağımlılığını artırabileceği ve ulusal güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bu eleştirilerde, Ford’un daha önce elektrikli araç bataryalarında dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) ile yaptığı lisans anlaşması etrafında dile getirilen endişeler de hatırlatıldı.

Önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından uygulanan ve Başkan Donald Trump döneminde de sürdürülen yüzde 100’e varan gümrük vergileri ile Çin menşeli araç yazılımı ve donanımına getirilen kısıtlamalar, Çinli otomobillerin ABD pazarına girişini fiilen engelliyor.

Tartışmalar, Ford CEO’su Jim Farley’nin kısa süre önce Çinli elektrikli araç üreticilerinin rekabet gücünü açıkça överken, bu şirketlerin Batılı otomobil üreticileri için “varoluşsal bir tehdit” oluşturduğunu söylemesinin ardından daha da alevlendi.

BYD ve Geely gibi Çinli üreticiler Avrupa, Asya ve Latin Amerika pazarında hızla yayılırken, Trump ve Çinli yöneticilerden gelen son açıklamalar, tüm siyasi dirence rağmen bu şirketlerin önümüzdeki yıllarda ABD pazarında da yer edinmeye çalışabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendirdi.