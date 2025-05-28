  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Ford’dan 1,1 milyon aracı geri çağırdı: Ücretsiz olarak güncellenecek
Takip Et

Ford’dan 1,1 milyon aracı geri çağırdı: Ücretsiz olarak güncellenecek

Ford, geri görüş kamerasındaki yazılım hatası nedeniyle 2021-2025 arası üretilen yaklaşık 1,1 milyon aracı geri çağırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ford’dan 1,1 milyon aracı geri çağırdı: Ücretsiz olarak güncellenecek
Takip Et

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi.

Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı.

Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

Yüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacakYüzyıllık sürüş becerisi tarih oluyor! Elektrikli otomobillerle tamamen yok olacakOtomotiv

 

ESHOT vatandaşları uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacakESHOT vatandaşları uyardı: Toplu ulaşım hizmetlerimizde aksamalar yaşanacakGündem

 

Otomotiv
Togg'tan çifte başarı: Yeniden en değerli ve güçlü markalar arasında!
Togg'tan çifte başarı: Yeniden en değerli ve güçlü markalar arasında!
Tesla'ya Avrupa'dan soğuk duş: Elon Musk bu kez tökezledi, satışlar nisanda çakıldı
Tesla'ya Avrupa'dan soğuk duş: Elon Musk bu kez tökezledi
Otomobil devi 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Otomobil devi 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Türk efsanesi Prestij yeniden yollara çıkıyor! TEMSA yeni modelini tanıttı
Türk efsanesi Prestij yeniden yollara çıkıyor! TEMSA yeni modelini tanıttı
İkinci el araç piyasasında makas açıldı! 'Araç alacaklar için son fırsatlar'
İkinci el araç piyasasında makas açıldı! 'Araç alacaklar için son fırsatlar'
Hyundai, İzmit’te üretilecek elektrikli otomobil için tarih verdi
Hyundai, İzmit’te üretilecek elektrikli otomobil için tarih verdi