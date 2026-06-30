Ford'dan 741 bin araç için geri çağırma kararı

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, şanzıman sisteminde tespit edilen güvenlik riski nedeniyle ABD'de 741 bin 195 aracı geri çağıracağını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, şanzıman sistemindeki arıza park mekanizmasına zarar verebiliyor. Bu durum, araçların park halindeyken istem dışı şekilde hareket etmesine neden olarak güvenlik riski oluşturabiliyor.

Ücretsiz onarım yapılacak

NHTSA, söz konusu arızanın araçların beklenmedik şekilde hareket etmesine yol açabileceğini ve bunun da kaza riskini artırdığını bildirdi.

Ford'un geri çağırmadan etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli onarım işlemlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bir ay içinde ikinci büyük geri çağırma

Bu karar, Ford'un haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği ikinci büyük geri çağırma oldu.

Şirket, ayın başında da çarpışma anında emniyet kemeri sisteminin performansını olumsuz etkileyebilecek bir güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 420 bin aracını geri çağırmıştı.

Söz konusu geri çağırma belirli spor ticari araç modellerini kapsıyordu.