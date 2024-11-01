Ford'dan elektrikli kamyoneti F-150 Lightning'nin üretimini durdurma kararı

121 yıllık Amerikan otomotiv devi Ford Motor Company, düşen talep ve yoğunlaşan rekabet nedeniyle F-150 Lightning elektrikli kamyonetinin üretimine iki ay ara verme kararı aldı. Tesla ve General Motors gibi rakiplerin hızla yükseldiği elektrikli araç pazarında geride kalan Ford, bu adımla stratejik bir hamle yapmayı hedefliyor.

Ford sözcüsü "Satış büyümesi ve kârlılığın optimizasyonu için üretimi ayarlamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ford Motor Company, Amerika’da elektrikli araç pazarındaki rekabette Tesla ve General Motors’un gerisinde kalmaya devam ederken, F-150 Lightning elektrikli kamyonetinin üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Tesla’nın Cybertruck modeli, Ford’un popüler elektrikli modeli Mach-E’yi geçerek Amerika’nın en çok satan üçüncü elektrikli aracı olurken, General Motors da üçüncü çeyrekte Ford'u geride bırakarak 32.095 elektrikli araç satışı ile Ford'un 23.509 adetlik satışını aştı.

15 Kasım'dan itibaren durdurulacak

Ford'un Dearborn, Michigan’daki Rouge elektrikli araç merkezinde üretilen F-150 Lightning için üretim, 15 Kasım'dan itibaren durdurulacak ve tesis 6 Ocak 2025’e kadar kapalı kalacak. Bu ara verme süreci, Ford'un ABD fabrikalarına genellikle 23 Aralık'ta başlayan tatil haftasını da kapsıyor. Duraklama kararı, bu yılın başlarında tesisteki iş gücünün üçte birinin işten çıkarılmasının ardından ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD seçimleri öncesinde alındı.