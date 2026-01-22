Ford’dan geniş kapsamlı geri çağırma kararı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD’de satılan bazı araçlarda yangın riski tespit edildiği ve bu nedenle kapsamlı bir geri çağırma sürecinin başlatıldığı bildirildi. Motor bloğu ısıtıcısında meydana gelebilecek arızaların, soğutucu sızıntısına ve kısa devreye neden olabileceği belirtildi.

Etkilenen modeller ve parça bilgileri

Ford’un bildirimine göre, motor bloğu ısıtıcısında oluşabilecek çatlaklar soğutucu sızıntısına yol açabiliyor. Isıtıcının prize takılı olması durumunda ise kısa devre ihtimali yangın riskini artırıyor.

Geri çağırma kapsamında, 2013–2018 üretim yıllarına ait 116 bin 672 adet Focus, 2013–2019 Escape ve 2015–2016 MKC modelleri yer alıyor. Ayrıca 2016–2018 Focus, 2019 Explorer ve 2024 Explorer modellerinden oluşan 2 bin 403 araç da geri çağırma listesinde bulunuyor. Etkilenen tüm araçların 2.0 litrelik motorla donatıldığı bildirildi.

Buna ek olarak, 2013–2019 yılları arasında bazı Ford ve Lincoln modelleri için aksesuar olarak satılan motor bloğu ısıtıcıları da geri çağırma kapsamına alındı. CV6Z-6A051-CA ve CV6Z-6A051-AA parça numaralarına sahip toplam 2 bin 633 adet ürünün listede yer aldığı belirtildi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, onarım işlemleri tamamlanana kadar araç sahiplerine motor bloğu ısıtıcısını prize takmamaları yönünde uyarıda bulundu. Bayilerin ilgili parçaları ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi.

Ford, 3 Aralık 2025 itibarıyla CV6T motor bloğu ısıtıcısı nedeniyle yangın yaşandığını bildiren 12 adet 2.0 litrelik Ford Escape sahibinin başvurusunu Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne ilettiğini açıkladı. Şirket, geri çağırma sürecinin güvenlik gerekçesiyle hızlı şekilde yürütüleceğini bildirdi.