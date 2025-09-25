Forthing SUV modellerinin fiyatları vergi indirimiyle düştü

  1. Ekonomim
Çinli otomobil markası Forthing’in Türkiye distribütörü Ulumotor, gümrük vergisi indirimi sonrası T5 EVO ve M4 U-Tour SUV modellerinin fiyatlarını düşürdü.

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor çatısı altındaki Forthing markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulumotor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarında satışta olan T5 EVO ve M4 U-Tour SUV modelleri, teknoloji ve performansla yakıt ekonomisini bir araya getiriyor.

Forthing'in SUV segmentindeki bu iki modelinin anahtar teslimi fiyatları 1 milyon 695 bin liradan başlıyor. Önceki liste fiyatı 1 milyon 990 bin lira olan araçlar, donanım ve model çeşitliliğine göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.​​​​​​​

