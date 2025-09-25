Forthing SUV modellerinin fiyatları vergi indirimiyle düştü

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor çatısı altındaki Forthing markasının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulumotor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarında satışta olan T5 EVO ve M4 U-Tour SUV modelleri, teknoloji ve performansla yakıt ekonomisini bir araya getiriyor.

Forthing'in SUV segmentindeki bu iki modelinin anahtar teslimi fiyatları 1 milyon 695 bin liradan başlıyor. Önceki liste fiyatı 1 milyon 990 bin lira olan araçlar, donanım ve model çeşitliliğine göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.​​​​​​​