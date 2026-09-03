Fransa, Tesla’nın otonom sürüş sistemini test etmeye başladı

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Fransa, daha önce hız sınırlarına uyum ve sürücü uyarı mekanizmalarıyla ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle Tesla’nın sistemine onay vermemişti. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk ile yapılan görüşmelerin ardından güvenlik gerekliliklerini karşılamak amacıyla yazılımda teknik değişiklikler yapıldığını belirtti.

Avrupa'daki izin süreci genişliyor

Tesla’nın FSD sistemi için Hollanda’nın ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya’da da geçici izinler verildi. Fransa’daki saha testlerinin sonuçlarının, Avrupa genelinde sistemin kullanımına ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınması bekleniyor.

Test edilen FSD sisteminin aracı tamamen sürücüsüz hale getirmediği, hızlanma, frenleme ve direksiyon kontrolü gibi işlevlerde sürücüye destek sağladığı belirtildi. Güvenlik kuralları kapsamında sürücünün her an müdahaleye hazır olması gerekiyor.