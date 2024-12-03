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General Motors 132 bin aracını geri çağırıyor

ABD merkezli otomotiv devi General Motors’un (GM) bagaj kapak arızası nedeniyle 132 bin aracını geri çağırdığını açıkladı.

Haber Merkezi
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General Motors 132 bin aracını geri çağırıyor
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, General Motors’un (GM) bagaj kapaklarının beklenmedik bir şekilde açılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle yaklaşık 132 bin 037 pikap aracını geri çağırdığını açıkladı.

GM araç modellerini açıkladı 

Söz konusu Geri çağırma, elektrikli açılır bagaj kapakları ile donatılmış Chevrolet Silverado HD 2500, 3500 ve GMC Sierra HD 2500, 3500 araçların belirli 2024 modellerini etkiliyor.

Su girişi, bagaj kapağının elektronik kapı açma anahtarının kısa devre yapmasına neden olarak araç park halindeyken istenmeyen bir şekilde açılmasına yol açabilir.

Ücretsiz değiştirilecek

NHTSA, bayilerin dış dokunmatik yüzey anahtar tertibatlarını ücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.

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