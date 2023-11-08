General Motors 950 otonom aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) internet sitesinde yaptığı açıklamada, Cruise Otomatik Sürüş Sistemleri (ADS) yazılımının çarpışma tespit alt sisteminin kaza sonrasında hatalı tepki verebileceğinden dolayı araçların geri çağrıldığını duyurdu.

San Francisco'da geçen ay bir sürücünün aracıyla bir yayaya çarpıp kaçmasının ardından yan şeride savrulan yayaya zamanında duramayan bir Cruise otonom robotaksisi ikinci kez çarpmıştı.

Daha fazla araç geri çağrılabilir

NHTSA'nın internet sitesine göre, Cruise denetlenen test araçlarının tümüne kablosuz yazılım güncellemesi yaptı. Cruise, otonom aracının kazaya karışmasına yönelik analizinin ardından araçlarını gönüllü olarak geri çağıracağını ve daha fazla geri çağırma başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.