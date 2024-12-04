General Motors Çin'deki yeniden yapılanmada 5 milyar dolar zarar bekliyor

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, GM'nin SAIC Motor ile Çin'deki ortak girişiminin yeniden yapılandırma adımlarının etkisini değerlendirme sürecinde olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, 2024’ün son çeyreğinde, şirketin Çin'deki ortak girişimdeki öz sermaye payının kalıcı olmayan bir değer azalışı kaydedeceğinin ve bunun 2,6–2,9 milyar dolar aralığında olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu girişimin yeniden yapılandırma planı kapsamında fabrika kapanışları ve portföy düzenlemelerinden kaynaklanan yaklaşık 2,7 milyar dolar ek zararın da oluşmasının beklendiği ifade edildi.

GM bu yılın ilk 9 ayında Çin operasyonları için toplam 347 milyon dolarlık zarar bildirmişti.

ABD'li otomobil üreticisinin Çin'deki pazar payı, 2015'teki yaklaşık yüzde 15 seviyesinden geçen yıl yüzde 8,6'ya düşmüştü.