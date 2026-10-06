General Motors’dan geri çağırma kararı: 1.559 araç servise gidecek

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General Motors (GM), bazı Chevrolet Silverado ve GMC Sierra modellerinde tespit edilen güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Kampanya, 2016 ve 2017 model araçlardan oluşan toplam 1.559 aracı kapsıyor. GM, geri çağırma kapsamındaki araçların sol ve sağ tavan hava yastığı modüllerinin ücretsiz şekilde yenileneceğini açıkladı.

Hava yastığında patlama riski

Geri çağırmanın merkezinde, araçların tavan kenarında bulunan perde hava yastığı şişiricileri yer alıyor. Yetkililere göre şişiricilerin gövdesinde üretim sırasında oluşan çok küçük çatlaklar, araçların yıkanmasının ardından sistemde kalan nemle birleşerek korozyona neden olabiliyor. Korozyon nedeniyle dayanıklılığı azalan şişiricinin patlaması halinde sıkıştırılmış gazın aniden açığa çıkabileceği ve metal parçaların araç kabinine savrulabileceği belirtiliyor. Bu durum yolcular açısından yaralanma riski oluşturuyor.

Sorun bir sürücünün bildirimiyle ortaya çıktı

GM'nin incelemesine konu olan problem, 20 Temmuz 2026'da 2016 model Chevrolet Silverado 1500 kullanan bir kişinin bildirimde bulunmasıyla gündeme geldi. Sürücü, tavan hava yastığından patlama sesi geldiğini bildirdi. Şirketin 28 Ağustos'ta gerçekleştirdiği incelemede ise hava yastığı şişiricisinde patlama ve aracın tavan döşemesinde hasar tespit edildi.

Şirketten yaralanma açıklaması

GM tarafından yapılan kontrollerde aynı üretim partisindeki diğer şişiricilerde benzer bir patlama tespit edilmediği belirtildi. Şirket ayrıca söz konusu problemle bağlantılı herhangi bir yaralanma ihbarının kendisine ulaşmadığını bildirdi. Buna rağmen olası riski ortadan kaldırmak amacıyla kampanya kapsamındaki tüm araçların hava yastığı modüllerinin değiştirilmesine karar verildi.

Hangi modeller geri çağrılıyor?

Geri çağırma kapsamında 2016 ve 2017 model Chevrolet Silverado ile GMC Sierra pikaplar bulunuyor.

Araçların dağılımı şöyle:

Chevrolet Silverado 1500 (2016): 723 adet

GMC Sierra 1500 (2016): 329 adet

Chevrolet Silverado 2500 (2016): 292 adet

GMC Sierra 2500 (2016): 145 adet

Chevrolet Silverado 3500 (2016): 33 adet

GMC Sierra 3500 (2016): 33 adet

Chevrolet Silverado 1500 (2017): 2 adet

GMC Sierra 1500 (2017): 2 adet

Toplam geri çağırma sayısı 1.559 araç olarak açıklandı.

Parçalar ücretsiz değiştirilecek

Kampanyaya dahil olan araçların sahipleri, GM'nin yetkili bayilerinde tavan hava yastığı modüllerini ücretsiz olarak değiştirebilecek. Şirket, araç sahiplerine gönderilecek resmi bildirimlerin 9 Kasım 2026 tarihinden itibaren ulaştırılacağını açıkladı.

Araç sahipleri VIN numarasıyla kontrol edebilecek

Araç sahipleri, otomobillerinin geri çağırma kampanyasına dahil olup olmadığını şasi numarası üzerinden kontrol edebilecek. GM'nin başlattığı kampanya kapsamında gerekli parça değişiminin yetkili servislerde herhangi bir ücret alınmadan yapılması planlanıyor.