Geri alım kararı otomobil devinin hisselerini uçurdu
Honda hisseleri, Japon otomobil devinin önceki gün 1,1 trilyon yen (7 milyar dolar) tutarında geri alım yapacağını duyurmasının ardından salı günü yüzde 16'dan fazla artış gösterdi.
Honda'nın açıkladığı geri alım programı, tedavüldeki Honda hisselerinin yüzde 24'üne kadarını satın almasına olanak sağlayacak.
Geri alım duyurusu, Honda ve zor durumdaki rakibi Nissan'ın Pazartesi günü Çinli şirketler ve Tesla'yı elektrikli araçlarda yakalamak için bir birleşme görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi.
Honda hissesi şu sıralarda yüzde 13,44 artışla 1448 yen seviyesinde seyrediyor.