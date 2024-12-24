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Geri alım kararı otomobil devinin hisselerini uçurdu

Honda hisseleri, Japon otomobil devinin önceki gün 1,1 trilyon yen (7 milyar dolar) tutarında geri alım yapacağını duyurmasının ardından salı günü yüzde 16'dan fazla artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Geri alım kararı otomobil devinin hisselerini uçurdu
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Honda'nın açıkladığı geri alım programı, tedavüldeki Honda hisselerinin yüzde 24'üne kadarını satın almasına olanak sağlayacak.

Geri alım duyurusu, Honda ve zor durumdaki rakibi Nissan'ın Pazartesi günü Çinli şirketler ve Tesla'yı elektrikli araçlarda yakalamak için bir birleşme görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi.

Honda hissesi şu sıralarda yüzde 13,44 artışla 1448 yen seviyesinde seyrediyor.

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