'Grafit' darboğazı otomobil üreticilerini zora soktu

Çelikten kurşun kaleme kadar sayısı alanda kullanılan grafit piyasasında son yıllarda elektrikli araç sektöründen artan talep nedeniyle büyük arz açığı bekleniyor.

Aralarında Tesla ve Mercedes'in de bulunduğu otomobil üreticileri, elektrikli araç (EV) bataryalarına olan talebin, artan EV satışları nedeniyle ilk kez mineralin diğer kullanım alanlarını geride bırakması nedeniyle, hakim üretici Çin'in dışından grafit tedarikini sağlamak için acele ediyor.

Otomobil firmaları, grafit ağırlık olarak en büyük batarya bileşeni olmasına rağmen, daha iyi bilinen batarya malzemeleri lityum ve kobalta odaklanarak grafit kıtlığı için plan yapmakta ağır kaldı.

Rotayı Afrika’ya çevirdiler

Project Blue danışmanlık şirketine göre bu yıl elektrikli araçların ilk kez doğal grafit pazarının %50'sinden fazlasını oluşturacağı tahmin edildiğinden, otomobil üreticileri Madagaskar ve Mozambik gibi yeni üreticilerin kapısını çalıyor.

Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki mevzuat kritik mineraller için Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığından, Çin dışında üretilen malzeme kıtlığı daha da kötü hale gelecek.

Batılı oto üreticileri zorda!

Önümüzdeki yıl İsveç'te üretime başlamayı planlayan Avustralyalı Talga Group’un kurucusu ve genel müdürü Mark Thompson, "Otomobil üreticileri gerçekten zor durumda çünkü Batı’da grafit madenine yatırım yapılmadı" dedi.

Her bir elektrikli araç, bataryanın negatif elektrotları olan anotlar için batarya paketinde ortalama 50-100 kg grafite ihtiyaç duyuyor, bu da lityum miktarının yaklaşık iki katı.

BMO Capital Markets, grafitin ana kullanım alanının çelik endüstrisi olduğunu ancak elektrikli araç satışlarının 2030 yılına kadar üç kattan fazla artarak 2022'de 35 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.

Project Blue projeksiyonlarına göre, grafit kıtlığının önümüzdeki yıllarda artması ve 2030 yılına kadar 777 bin tonluk bir küresel arz açığının oluşması bekleniyor.

Benchmark Mineral Intelligence (BMI) bir raporunda, 2030 yılına kadar grafit için yaklaşık 12 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini ve talebi karşılamak için 2035 yılına kadar 97 yeni madene ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

BMI, Çin'in küresel doğal grafitin %61'ini ve pil anotları yapmak için nihai işlenmiş malzemenin %98'ini ürettiğini söyledi.

Grafitte Çin hakimiyeti

BMI'da kıdemli analist olan George Miller, "Çin grafit alanında hala inanılmaz derecede baskın ve önümüzdeki yıllarda da bu baskınlığı sürdüreceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Uzmanlara göre 2032 yılına kadar Çin, grafit üretiminin yüzde 79'unu kontrol etmeye devam edecek.