Hakan Doğu: “Elektrikli araçlarda eğitim yatırımları stratejik önemde”

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine yönelik eğitim yatırımlarının Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. BTSO ile TOBFED arasında mesleki eğitim, teknolojik dönüşüm ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından TOBFED heyeti, BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Hakan Doğu, kampüs bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elektrikli ve hibrit araçların otomotiv sektöründe köklü bir dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade eden Doğu, bu süreçte en önemli ihtiyaçlardan birinin eğitimli teknik personel olduğunu vurguladı. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren merkezlerin sayısının sınırlı olduğuna dikkat çeken Doğu, BTSO'nun hayata geçirdiği merkezin sektörün geleceği açısından önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti. Yeni nesil araç teknolojilerinin güvenli ve yaygın şekilde servis hizmeti alabilmesi için teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Doğu, elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarım süreçlerinde uzmanlaşmış insan kaynağına duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi. Bursa'nın otomotiv üretimindeki güçlü konumuna işaret eden Doğu, kentte başlatılan bu eğitim hamlesinin zamanla Türkiye geneline yayılacağını ifade etti. Elektrikli ve hibrit araçlarda güvenliğin en kritik başlıklardan biri olduğunu belirten Doğu, teknolojideki hızlı değişime paralel olarak teknik bilgi ve uygulama yetkinliklerinin de geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Doğu, bu alanda verilecek eğitimlerin hem çalışan güvenliği hem de sektörün sürdürülebilir büyümesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

BTSO ile TOBFED arasında kısa süre önce imzalanan iş birliği protokolü; otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe mesleki eğitim ve belgelendirme, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, standardizasyon, Ar-Ge, inovasyon, sürdürülebilirlik ve ulusal-uluslararası projelerde ortak çalışmalar yürütülmesini kapsıyor.