Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil...

İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan Haydarpaşa Limanı'na, gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi.

Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil... - Resim : 1

Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil... - Resim : 2
Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil... - Resim : 3
Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil... - Resim : 4
Öte yandan, havadan çekilen görüntüler, ithalatın boyutunu gözler önüne sererken, limanda araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği görüldü.

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil... - Resim : 5

