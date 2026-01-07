  1. Ekonomim
Haydarpaşa Limanı’nda dikkat çeken görüntü (Video)

İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı, ithal sıfır otomobillerle doldu. Üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye’ye getirilen binlerce araç, liman sahasında marka ve model bazında düzenli şekilde sıralandı.

Havadan çekilen görüntülerde, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğu dikkat çekti.

Haydarpaşa Limanı’nda dikkat çeken görüntü (Video) - Resim : 1

Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu.

Haydarpaşa Limanı’nda dikkat çeken görüntü (Video) - Resim : 2
Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı belirtildi.

Haydarpaşa Limanı’nda dikkat çeken görüntü (Video) - Resim : 3
Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor.

Haydarpaşa Limanı’nda dikkat çeken görüntü (Video) - Resim : 4

Havadan kaydedilen görüntüler ise otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği gözlendi.