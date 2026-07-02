Haziranda en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026'nın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,19 daralarak 558 bin 179 adet oldu.

Haziranda en çok satılan model Renault Clio oldu

Türkiye otomobil pazarında haziran ayının en çok satılan modeli Renault Clio oldu. Model, 4 bin 807 adetlik perakende satışla listenin zirvesinde yer alırken, mayıs ayına göre satışlarını yüzde 21,1 artırdı. Clio, yılın ilk altı ayında ulaştığı 28 bin 892 adetlik satışla da liderliğini sürdürdü.

İkinci sırada Fiat Egea Sedan yer aldı. Model, haziran ayında 4 bin 742 adet satılırken, mayıs ayına göre satışlarını yüzde 151,2 artırdı. Egea Sedan'ın yılın ilk yarısındaki toplam satışı 14 bin 766 adet olarak gerçekleşti.

Üçüncü sırada bulunan Renault Megane ise haziran ayında 3 bin 467 adet satış gerçekleştirdi. Model, bir önceki aya göre yüzde 29,5 artış kaydederken, ocak-haziran dönemindeki toplam satışı 17 bin 375 adede ulaştı.

Togg ilk 5'te yer aldı

Yerli üretim elektrikli otomobil Togg T10X, haziran ayında satışlarını mayısa göre yüzde 60,1 artırarak 2 bin 933 adede yükseltti ve listenin dördüncü sırasında yer aldı. Modelin yılın ilk altı ayındaki toplam satışı 12 bin 3 adet oldu.

Beşinci sıradaki Toyota Corolla, haziranda 2 bin 728 adet satılırken, mayıs ayına göre yüzde 25,1 büyüme kaydetti. Modelin ilk altı aydaki toplam satışı 17 bin 215 adet olarak gerçekleşti.

İlk 10'da dikkat çeken yükselişler

Listenin altıncı sırasında Renault Duster, 2 bin 493 adet satışla yer aldı. Haziran ayında pazara giriş yapan Renault Boreal ise ilk ayında ulaştığı 2 bin 160 adetlik satışla yedinci sıraya yerleşti.

Haziranın en dikkat çekici yükselişlerinden birini Citroen C4 gerçekleştirdi. Model, mayısta 358 adet olan satışını haziranda yüzde 471,8 artırarak 2 bin 47 adede çıkardı ve sekizinci sıraya yükseldi.

İlk 10'u KG Mobility (SsangYong) Torres, bin 942 adet satış ve yüzde 87,3 artışla dokuzuncu sırada tamamlarken, Nissan Qashqai ise bin 923 adet satışla onuncu sırada yer aldı.