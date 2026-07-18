Haziran’da otomobilde zam şampiyonu elektrikli araçlar oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com ilan verileri temel alınarak hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun Haziran 2026 sonuçları açıklandı. Rapor, ikinci el otomobil piyasasında arz ve talebin aynı anda yükseldiğini, buna karşın fiyatlardaki düşüş eğilimi olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, Haziran 2026’da enflasyondan arındırılmış ortalama reel otomobil fiyat endeksi 129,3 seviyesinde gerçekleşti. Reel fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,6 geriledi.

Cari fiyatlarda da aylık bazda düşüş gözlendi. Ortalama satılık otomobil fiyatı Mayıs ayına göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 169 bin TL’ye geriledi. Buna karşın yıllık bazda ortalama fiyat artışı yüzde 20,7 olarak kaydedildi.

D segmenti fiyat artışında öne çıktı

Araç sınıflarına göre incelendiğinde ortalama fiyatlar B segmentinde 770 bin 421 TL, C segmentinde 1 milyon 39 bin TL, D segmentinde 1 milyon 497 bin TL ve E segmentinde 2 milyon 457 bin TL oldu.

Yıllık fiyat artışında en yüksek oran yüzde 23,3 ile D segmentinde gerçekleşirken, C segmentinde artış yüzde 22,7, E segmentinde yüzde 22,5 ve B segmentinde yüzde 21,9 olarak ölçüldü.

Elektrikli araçlar yıllık fiyat artışında lider

Yakıt türlerine göre ortalama ikinci el otomobil fiyatı benzinli araçlarda 1 milyon 430 bin TL, benzin-LPG’li araçlarda 611 bin 352 TL, dizel araçlarda 1 milyon 118 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 597 bin TL ve elektrikli araçlarda 4 milyon 89 bin TL olarak hesaplandı.

Yıllık fiyat değişiminde ise yüzde 25 ile elektrikli araçlar ilk sırada yer aldı. Elektrikli araçları yüzde 18,6 ile benzin-LPG, yüzde 17,8 ile benzinli, yüzde 15,7 ile dizel ve yüzde 15,2 ile hibrit araçlar takip etti.

Arz ve talep aynı anda yükseldi

Haziran ayında otomobil talep endeksi aylık bazda yüzde 2,8 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 geriledi.

Piyasadaki hareketlilikte ise hem ilan hem satış tarafında artış yaşandı. Satılık otomobil ilan sayısı yüzde 6,1 artarak 960 bin 201’e yükselirken, satılan otomobil sayısı yüzde 6,7 artışla 187 bin 287 olarak gerçekleşti.

Satılan otomobillerin satılık ilanlara oranı yüzde 19,5’e yükselirken, araçların ilanda kalma süresi ise bir önceki aya göre 1,4 gün artarak ortalama 25,2 güne çıktı.