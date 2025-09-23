  1. Ekonomim
Her üç araçtan birine üretim yapıyordu! Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti

Alman otomotiv kilit sistemleri üreticisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu.

Her üç araçtan birine üretim yapıyordu! Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti
Alman basınında yer alan haberlerde, otomotiv kilit sistemleri konusunda uzmanlaşmış Kiekert'in Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyor.

Öte yandan, sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı.

Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan söz konusu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin 29 büyük iflasla en büyük paya sahip olması dikkati çekti.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede ocak-haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı.

