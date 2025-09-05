Hibrit ve elektrikli araçların kiralama pazarındaki payı yükseldi

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER) raporu, operasyonel araç kiralama pazarında hibrit ve elektrikli araçların payının yüzde 11,8'e çıktığını gösterdi.

TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle bu yılın ilk yarısına ilişkin hazırladığı "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü söz konusu dönemde geçen yılın sonuna göre yüzde 6,5 daraldı. Aynı dönemde sektörün filosunda bulunan araç sayısı 235 bin 400'e gerilerken, sektörün aktif büyüklüğü 302 milyar lira oldu.

Renault, yüzde 18,6 payla Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 16 ile Fiat, yüzde 9 ile Toyota, yüzde 8,8 ile Volkswagen ve yüzde 8 ile Ford takip etti.

Kiralanan araçların yüzde 46,6'sını kompakt sınıf araçlar oluşturdu. Kiralamalarda küçük sınıf araçların payı yüzde 31,4 ve üst-orta sınıf araçların payı yüzde 10 oldu. Hafif ticari araçların payı ise yüzde 7 olarak belirlendi.

Kiralamalar yakıt türüne göre değerlendirildiğinde, hibrit ve elektrikli araçların payındaki artışın sürdüğü görüldü. Kiralamalarda yüzde 59 ile benzinli araçlar ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 29,2 ile dizel araçlar, yüzde 11,8 ile hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Sedan liderliğini sürdürüyor

Operasyonel araç kiralama sektöründe gövde tipine göre araç tercihinde sedan araçlar yüzde 42,4 ile ilk sırada yer almaya devam etti. Hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 25,9, SUV araçlar yüzde 23, station wagon gövde tipine sahip araçlar yüzde 0,8 oranında kiralandı.

Sektör, ilk yarıda 24,5 milyar lira vergi ödedi

Yılın ilk yarısında kiralanan araçların yüzde 84,4'ünü otomatik vitese sahip araçlar, yüzde 15,6'sını manuel vitesli araçlar oluşturdu.

Sektör, yılın ilk yarısında 24,5 milyar lira vergi ödedi. Geçen yıl 95,8 milyar liralık araç alımı yapan sektör, bu yılın ilk yarısında araç alımı için 50,7 milyar lira harcadı.

"Sağlıklı analiz yapan her şirketin kiralamayı tercih etmesi lazım"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, kaynaklarını verimli kullanmak isteyen şirketlerin, ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları araçları temin etmek için satın alma yerine operasyonel kiralamayı tercih ettiğini belirtti.

Şirketlerin, bu sayede öz kaynaklarını ve kredi limitlerini ana faaliyet alanlarında değerlendirme imkanı bulduklarını, araç sahipliğinden kaynaklanan birçok maliyet kalemi ve riski de bertaraf ettiklerini vurgulayan Tangün, "Sağlıklı analiz yapan her şirketin kiralamayı tercih etmesi lazım. Kiralama dünyada da büyüyor, bizde de büyümeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Tangün, verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi açısından sunduğu birçok avantaja rağmen ülkede iş amaçlı kullanılan araçların yaklaşık yüzde 10'unun operasyonel kiralama yöntemiyle finanse edildiğini belirterek,"Sektörümüzün büyüklüğünü olması gereken noktaya taşımak için operasyonel kiralamanın faydalarını anlatarak uluslararası ve büyük ölçekli yerel şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin de şirket araçlarının finansmanında artan oranda operasyonel kiralama yöntemini tercih etmesini sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.