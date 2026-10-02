HİMKA Otomotiv, Diyarbakır'da 5 milyon dolarlık yatırıma imza attı

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

1980 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Himka Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Kaya, şirketin büyüme yolculuğunu ve yeni yatırımın detaylarını paylaştı. Sektöre ilk olarak 1. Sanayi Sitesi’nde 75 metrekarelik mütevazı bir alanda adım attıklarını hatırlatan Kaya, büyüme trendine paralel olarak önce Elazığ karayolu üzerindeki 3 bin metrekarelik tesise geçtiklerini, bugün ise OSB 1. Etap’ta Türkiye geneline hizmet sunacak dev bir entegre tesis kurduklarını ifade etti.

OSB'de 10 bin 600 metrekarelik entegre tesis

Yurt dışından ithal ettikleri binek araç yedek parça, mekanik ve karoseri parçalarının satışına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kaya, yeni tesise ilişkin şu bilgileri verdi: "OSB’de 6 bini kapalı olmak üzere toplam 10 bin 600 metrekarelik bir tesis inşa ettik. Amacımız artan talebi en hızlı şekilde karşılamaktı. Bu doğrultuda OSB’ye toplam 5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yeni tesisimize taşınmamızın en önemli nedenlerinden biri de üretime başlamaktı. Tesis bünyesinde 250 bin dolarlık ek yatırımla küçük araç grupları için hava filtresi üretim hattı kurduk. Şu an aylık 100 bin adet hava filtresi üretiyor ve Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediyoruz."

Hedef 'Hızlı Teslimat' modelini tüm Türkiye'ye yaymak

Piyasada 80 bin çeşit ürün zenginliğiyle rekabet ettiklerini dile getiren Hikmet Kaya, lojistik hizmet ağına dikkat çekerek, "Kendi lojistik ağımızla yaptığımız hızlı teslimat modelini ilk etapta çevre illerdeki 13 kentte uyguladık ve çok başarılı sonuçlar aldık. Şimdi bu 'Hızlı Teslimat' uygulamamızı tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Mevcut durumda 55 kişilik istihdamla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Kaya, yakın vadeli hedefleri arasında binek araçların yanı sıra ticari araç grupları için de hava filtresi üretimine başlamak olduğunu sözlerine ekledi.