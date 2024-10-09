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Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG’u bırakması sonrası ilk açıklama

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Artık kuruluş dönemini tamamladık. Allah'a çok şükür 2017'de TOBB Genel Kurulu'nda milletimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk" dedi.

Haber Merkezi
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Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG’u bırakması sonrası ilk açıklama
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu'nun 3 dönem başkanlığını yaptığını ve dönüşümlü başkanlık kuralı gereği bayrağı Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOGG'da 5 ortak olduklarını, ortaklar arasında ilk günden itibaren dönüşümlü başkanlık konusunda bir mutabakatlarının bulunduğunu belirtti.

Şirketin kuruluş döneminde ortakların istediği üzerine 3 dönem yani 6 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Artık kuruluş dönemini tamamladık. Allah'a çok şükür 2017'de TOBB genel kurulunda milletimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Togg artık yollarda. Kendi segmenti C-SUV'de lider. Elektrikliler içinde açık ara birinci." değerlendirmesinde bulundu.

Dönüşümlü başkanlık kuralı kapsamında bayrağı ortaklardan Fuat Tosyalı'ya teslim ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Fuat Bey'den sonra başka bir ortağımız bayrağı devralacaktır. ⁠Türkiye'ye böyle bir değer kazandırdığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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