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Hissedarlardan Robotaksi hamlesi: Elon Musk ve Tesla'ya dava açıldı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hissedarları Robotaxi'nin tehlikelerini gizleyen Tesla ve Elon Musk'a dava açtı.

Haber Merkezi
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Hissedarlardan Robotaksi hamlesi: Elon Musk ve Tesla'ya dava açıldı
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Tesla'nın hissedarları, şirketin sürücüsüz taksicilik hizmeti vermeyi vadettiği Robotaxi'nin ve sürücüsüz otomobillerinin tehlikelerine dair bilgileri hissedarlardan gizleyerek menkul kıymetler dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla Tesla'ya ve genel müdür Elon Musk'a dava açtılar.

Robotaksi testlerinde sorunlar yaşanmıştı

Tesla'nın Haziran sonunda kamuya açık gerçekleştirdiği ilk Robotaxi testlerinde sürücüsüz araçlar hız sınırını aşmış, ani fren yapmış, kaldırıma çıkmış, yanlış şeride girmiş ve yolcuları çok şeritli yolların ortasında indirmişti.

Tesla hisseleri çakıldı

Testin hemen ardından Tesla hisseleri yüzde6.1 düşmüştü. Davacılar, 19 Nisan 2023 ve 22 Haziran 2025 arasında hissedarlar uğradığı zararların tazmin edilmesini talep ediyor. Konuyla ilgili Tesla, sorulara henüz yanıt vermedi.

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