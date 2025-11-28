Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızının nadir bulunun arabasına açık artırmada 23 milyon TL'lik teklif

"Mark IV Red" adı verilen nadir renkte ve çizgisiz tasarımda üretilen Ford GT, hem estetik, hem de koleksiyon değeri açısından dikkat çekiyor. Modelde 5.4 litrelik süperşarjlı V8 motor yer alırken, 550 beygir güç üreten bu blok 6 ileri manuel şanzımanla birleşiyor. Aracın bugüne kadar yalnızca 5.956 kilometre kullanılmış olması ise ilgiyi katlıyor.

GT, açık artırmada hem orijinal jant seti, hem de güncel jant takımıyla birlikte sunuluyor.

Fiyat daha da artar mı?

Şu ana kadarki en yüksek teklif 550 bin doların üzerine çıktı. Uzmanlar, Walker'a ait olması, düşük kilometresi ve özel üretim detayları nedeniyle fiyatın açık artırmanın ilerleyen aşamalarında daha da yükseleceğini düşünüyor.

Paul Walker'ın mirası yaşamaya devam ediyor

Hızlı ve Öfkeli serisinde Brian O'Conner karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen Paul Walker, gerçek hayatında da otomobil tutkusuyla biliniyordu. Ünlü oyuncu, 2013 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açık artırmadaki bu Ford GT; hem teknik kapasitesi, hem de Walker'ın kişisel koleksiyonundan gelmesi nedeniyle büyük bir değer taşıyor.