Honda 250 binin üzerinde aracını geri çağırdı

Honda, ABD’de Accord Hybrid modelleri için geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.2023-2025 model yıllarını kapsayan geri çağırma, entegre kontrol modülündeki (ICM) yazılım hatası nedeniyle araçların hareket halindeyken güç kaybı riski taşıması üzerine gerçekleştirildi.

Motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre hatalı yazılım, iç iletişim sorunlarını CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini resetlemesine neden oluyor. Bu resetleme sırasında motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.

Bayiler yazılımı ücretsiz güncelleyeceğini duyurdu

Öte yandan Honda, problemin tedarikçi firmanın yanlış yazılım programlamasından kaynaklandığını ve ICM’ye eklenen yeni fonksiyonların elektrik yükünü artırarak sorunu daha da ağırlaştırdığını belirtti. Bu da yazılımın elektriksel parazitleri yanlış yorumlamasına yol açtı. Şirket, bayilerin yazılımı ücretsiz olarak güncelleyeceğini duyurdu.