  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Honda 250 binin üzerinde aracını geri çağırdı
Takip Et

Honda 250 binin üzerinde aracını geri çağırdı

Honda, 2023–2025 Accord Hybrid modellerinde görülen yazılım hatası nedeniyle ABD'de 256 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Hata sebebiyle motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Honda 250 binin üzerinde aracını geri çağırdı
Takip Et

Honda, ABD’de Accord Hybrid modelleri için geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.2023-2025 model yıllarını kapsayan geri çağırma, entegre kontrol modülündeki (ICM) yazılım hatası nedeniyle araçların hareket halindeyken  güç kaybı riski taşıması üzerine gerçekleştirildi.

Motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre hatalı yazılım, iç iletişim sorunlarını CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini resetlemesine neden oluyor. Bu resetleme sırasında motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.

Bayiler yazılımı ücretsiz güncelleyeceğini duyurdu

Öte yandan Honda, problemin tedarikçi firmanın yanlış yazılım programlamasından kaynaklandığını ve ICM’ye eklenen yeni fonksiyonların elektrik yükünü artırarak sorunu daha da ağırlaştırdığını belirtti. Bu da yazılımın elektriksel parazitleri yanlış yorumlamasına yol açtı. Şirket, bayilerin yazılımı ücretsiz olarak güncelleyeceğini duyurdu.

Otomobil fiyatlarında artış kapıda: Yeni vergi dönemi başlıyorOtomobil fiyatlarında artış kapıda: Yeni vergi dönemi başlıyorOtomotiv

 

Kasım enflasyonunda fren: Meyve-sebze ucuzladı, kur baskısı azaldıKasım enflasyonunda fren: Meyve-sebze ucuzladı, kur baskısı azaldıEkonomi

 

Otomotiv
Otomobil fiyatlarında artış kapıda: Yeni vergi dönemi başlıyor
Yeni vergi dönemi başlıyor!
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı
OİB, tedarik zincirindeki küresel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor
OİB, tedarik zincirindeki küresel iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor
Ford, Amazon üzerinden 2. el araç satacak! Anlaşma sağlandı
Ford, Amazon üzerinden 2. el araç satacak! Anlaşma sağlandı
Araç alacaklar dikkat! Yeni yılda otomotiv piyasası nasıl bir yön izleyecek?
Yeni yılda otomotiv piyasası nasıl bir yön izleyecek?
Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları artmaya devam etti
Küresel elektrikli ve hibrit araç satışları artmaya devam etti