Honda, 880 bin aracını geri çağırıyor
American Honda Motor Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde 880 bin 514 aracını geri çağırıyor.
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Honda, ABD’de toplam 880 bin 514 aracı güvenlik gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) açıklamasında geri çağırma sebebi olarak arka süspansiyon bileşenlerinin, özellikle arka kontrol kolunun arızalanması araç kontrolünün kaybına yol açabilmesi ve kaza veya yaralanma riskini artırması gösterildi.