Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da motosiklet üretimine başladı

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrika, toplam 100 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösterirken bunun 45 bin metrekaresini kapalı alan oluşturuyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi doğrultusunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanacağı açıklandı.

Açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan katıldı. Şirketin ayrıca trafik eğitimi programları ve ağaçlandırma çalışmaları gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Yatırımın küresel ve yerel önemi vurgulandı

Açılışta konuşan Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger, Türkiye’ye yapılan yatırımın şirketin ülkeye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. De Jaeger, tesisin hem Honda’nın uluslararası üretim ağına hem de Türkiye’nin sanayi, istihdam ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Toplumsal katkı ve uzun vadeli vizyon öne çıktı

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ise tesisin yalnızca ekonomik bir yatırım olmadığını belirterek, topluma değer katmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Türkiye ile kurulan uzun soluklu iş birliğinin bu yatırımla daha da güçlendiği ifade edildi.

Artan talep yatırımı hızlandırdı

Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, motosiklet pazarındaki büyümenin yatırımı hızlandıran en önemli etkenlerden biri olduğunu aktardı. Türkiye’de motosiklet satışlarının özellikle pandemi sonrası dönemde ciddi artış gösterdiğini belirten Kılıçer, 2024 yılında motosiklet satışlarının otomobil satışlarını geride bırakarak rekor seviyeye ulaştığını ifade etti. Artan mobilite ihtiyacı ve genç nüfusun etkisiyle üretim yatırımı kararının alındığı kaydedildi.

İlk model pcx olacak

Fabrikada üretilecek ilk modelin PCX 125 cc scooter olacağı açıklandı. Yaklaşık 130 kilogram ağırlığındaki modelin şehir içi kullanımda 100 kilometrede yaklaşık 2 litre yakıt tüketimiyle öne çıktığı belirtildi. Bu modelin, markanın satışlarının önemli bir bölümünü oluşturduğu ve hem bireysel hem de ticari kullanımda talebinin artmasının beklendiği ifade edildi.

Kapasite ve vardiya planı açıklandı

Tesiste üretimin başlangıçta tek vardiya ile yürütüleceği, ilerleyen süreçte ikinci vardiyanın devreye alınmasıyla kapasitenin kademeli olarak artırılacağı bildirildi. İlk etapta 100 bin olan yıllık kapasitenin, vardiya artışıyla 150 bin ve ardından 200 bin seviyelerine çıkarılmasının planlandığı açıklandı. Tam kapasiteye ulaşıldığında aylık üretimin 7 bin ile 8 bin adet arasında olacağı, ikinci vardiya ile birlikte bu rakamın 10 binin üzerine çıkabileceği belirtildi.

İstihdamda artış hedefleniyor

Mevcut durumda yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada, yerelleşme çalışmalarının artmasıyla birlikte istihdamın 750 ila 800 kişiye kadar yükselmesinin hedeflendiği ifade edildi. Yerli tedarik ve entegrasyonun artırılmasıyla üretimde daha hızlı ve maliyet avantajlı bir yapının oluşturulacağı vurgulandı.

Türkiye pazarı büyümeye devam ediyor

Türkiye’de motosiklet sayısının 2026 itibarıyla 7 milyonun üzerine çıktığı belirtilirken, Honda’nın pazardaki payının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olduğu aktarıldı. Şirketin son yıllarda yüksek satış rakamlarına ulaştığı ve uzun süredir Türkiye’nin en çok tercih edilen motosiklet markası konumunu koruduğu ifade edildi.