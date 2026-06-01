Honda'dan 100 bin araç için geri çağırma kararı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, olası bir kaza anında ön yolcu ön ve diz hava yastıklarının istenmeyen şekilde devreye girebileceği belirtildi. Bu durumun özellikle bebek koltuğunda bulunan bebekler, çocuklar ve belirlenen ağırlık sınırının altındaki yolcular açısından yaralanma riskini artırabileceği ifade edildi.

Arızanın kaynağı açıklandı

Reuters'ın haberine göre Honda, sorunun ön yolcu koltuğunda bulunan ağırlık sensöründeki bir kapasitörden kaynaklandığını duyurdu. Açıklamaya göre söz konusu parçanın neme maruz kalmasının ardından çatlama meydana gelebiliyor ve bu durum kısa devre oluşmasına neden olabiliyor.

Geri çağırma bildiriminde, meydana gelen arızanın hava yastıklarının istenmeyen şekilde açılmasına yol açabileceği kaydedildi.

Geri çağırmadan etkilenen modeller

Geri çağırma kapsamına alınan araçlar şu şekilde sıralandı:

2016-2022 Honda Civic

2016-2022 Honda Accord

2017-2022 Honda Accord Hybrid

2017-2021 Honda Civic Hatchback

2017-2018 ve 2021 Honda Civic Type R

2017-2022 Honda CR-V

2017-2022 Honda Pilot

2017-2021, 2023 ve 2025 Honda Ridgeline

2017-2020 ile 2022-2026 Acura MDX

2018-2026 Honda Odyssey

2018-2020 Honda Fit

2018-2021 ve 2023 Acura TLX

2019-2021 Honda HR-V

2019-2021 Honda Passport

2019-2022 Honda Insight

2019-2024 Acura RDX

2020-2022 Honda CR-V Hybrid

228 garanti başvurusu yapıldı

Honda’nın geri çağırma bildirimine göre, 14 Mayıs itibarıyla söz konusu arızayla bağlantılı toplam 228 garanti talebi alındı.

Şirket ayrıca, 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında ABD’de bu sorunla ilişkilendirilen herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakasının rapor edilmediğini açıkladı.

Araç sahiplerine mektup gönderilecek

Honda, geri çağırmadan etkilenen araçların kayıtlı sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Araç sahiplerinden araçlarını yetkili Honda veya Acura servislerine götürmeleri istenecek. Servislerde arızalı koltuk ağırlık sensörünün, yeni ve sorunsuz bir parçayla değiştirileceği belirtildi.

Şirket, bilgilendirme mektuplarının 6 Temmuz’dan itibaren gönderilmeye başlanacağını açıkladı.

Araç sahipleri, Honda müşteri hizmetlerine 1-888-234-2138, Acura müşteri hizmetlerine ise 1-800-382-2238 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.