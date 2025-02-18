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Honda'dan Nissan'a şartlı çağrı: CEO değişirse görüşmelere devam ederiz

Japon otomotiv devi Honda'nın, Nissan CEO'su Makoto Uchida'nın istifa etmesi durumunda, dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini oluşturmak amacıyla birleşme görüşmelerine devam etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Honda'dan Nissan'a şartlı çağrı: CEO değişirse görüşmelere devam ederiz
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Uchida, Nissan içerisinde Honda ile anlaşma yapılmasını en çok destekleyen isimlerden biriydi. Ancak Honda'nın, Nissan'ın yeniden yapılandırma sürecinin yavaş ilerlemesi ve mali sıkıntılarının boyutu karşısında duyduğu hayal kırıklığı, Uchida ile mevkidaşı Toshihiro Mibe arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Honda, müzakereleri yeniden canlandırmaya hazır

Birleşme görüşmeleri, Honda'nın Nissan'ın bir holding şirketi kurmak yerine tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olmasını ve iki şirketin "eşit şartlarda" olmasını talep etmesi üzerine bozuldu. Bir kişiye göre Honda, şirket içi muhalefeti daha iyi yönetebilecek yeni bir patron altında müzakereleri yeniden canlandırmaya hazır. 2026'ya kadar kalmak istediğini belirten Uchida, 58 milyar dolarlık mega birleşme için yapılan müzakereleri başarısızlığa uğratmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve ortağı Renault'dan önümüzdeki birkaç ay içinde ayrılması yönünde baskı görüyor. Bu görüşmelere aşina olan bir kişi, Nissan yönetim kurulunun da Uchida'nın ayrılış zamanlaması konusunda gayrı resmi görüşmelere başladığını söyledi.

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