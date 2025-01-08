Honda'nın yeni 0 Serisi, CES 2025'te tanıtıldı: "Eğlenceli ve konforlu"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda 0 Serisinin yanı sıra Honda, küresel elektrikli araç serisinde de hayata geçireceği orijinal araç işletim sistemi ASIMO OS’i ve Seviye 3 otonom özelliklere sahip Otomatik Sürüş teknolojilerini tanıttı.

Teknolojik yatırımlarına ve işbirliklerine hız veren Honda, yeni nesil modelleri için Japon çip üreticisi Renesas Electronics Corporation (Renesas) ile işbirliğini de açıkladı.

Fuarda tanıtılan konsept model üzerinden geliştirilen Honda 0 Sedan prototipinde, konsept modelin tasarım yaklaşımı korunuyor.

Sedan prototipinin hem alçak hem de sportif gövdesi bulunuyor.

Serinin amiral gemisi modeli Honda 0 Sedan'ın 2026'da başta Kuzey Amerika olmak üzere aşamalı olarak Japonya ve Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.

Şirket, fuarda Space-Hub konsept modelini tanıtırken gelecekte satışa sunacağı elektrikli araçların kullanıcılara yönelik tamamen yeni bir "mekan" anlamı taşıyacağını vurgulamıştı.

Fuarda, bu konsept modelden ilham alan serinin elektrikli SUV prototipi tanıtıldı.

Ferah iç mekânı ve geniş görüş alanı sunan bir tasarıma sahip SUV, Honda'nın orijinal robotik teknolojilerden 3-Boyutlu jiroskop sensörleri sayesinde sürücünün isteği doğrultusunda yol yüzeyine göre farklı sürüş dinamikleri sağlıyor.

Serinin sedan modelinde olduğu gibi SUV prototipin de seri üretim hali önce 2026'da Kuzey Amerika pazarında, ardından Japonya ve Avrupa'da yollara çıkacak.

Şirket mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli araçlara özel mimari özellikleri temel alan seride, "İnce, Hafif ve Akıllı" geliştirme yaklaşımına uygun olarak bir dizi yeni nesil teknoloji sunulacak.

Şirket mühendisleri tarafından geliştirilen orijinal araç işletim sistemi ASIMO OS, seride kullanıma sunulacak. Şirketin temel teknoloji araştırmalarının bir parçası olarak "Akıllı" değeri kapsamında geliştirilen, otonom yürüyüş becerilerine sahip insansı bir robot olan ASIMO'nun mirası katkılarına devam ediyor.

Eğlenceli ve konforlu bir mobilite deneyimi

Seride kullanıma sunulacak ASIMO OS, bir yazılım platformu olarak otomatik sürüş/gelişmiş sürüş destek sistemleri (AD/ADAS) ve araç içi bilgi-eğlence (IVI) sistemi gibi araç sistemleri için elektronik kontrol ünitelerinin (ECU'lar) kontrolünü entegre etmek üzere geliştirildi.

Araç içi yazılımın sürekli olarak güncellenmesiyle eğlenceli ve konforlu bir mobilite deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Seri, sürüş asistanı ve Seviye 3 otonom sürüş özelliklerine sahip yeni bir sistemle donatılacak. Şirket, bu gelişmiş teknolojileri uygulayarak, şeride atlayan bir hayvan veya yola düşen bir nesne gibi beklenmedik durumlara hızlı ve uygun bir şekilde yanıt verebilen bir sürüş destek sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Elektrikli 0 Serisi ile Seviye 3 otonom sürüş (gözler serbest sürüş işlevi) sistemini küresel olarak devreye alma sürecini hızla genişleten şirket, tüm sürüş koşullarında gözler serbest sürüşü mümkün kılan ve mobilite için yeni olanaklar sağlayan dünyanın ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.

Fuarda ayrıca Honda ve Renesas şirketlerinin aralarında Honda 0 Serisi modelleri için yüksek performanslı çip tabanlı sistem (SoC) geliştirmek üzere anlaşma imzaladıkları da açıklandı.

2020'lerin sonlarında pazara sunulacak yeni nesil Honda modellerinde, araç sistemlerini kontrol eden birden fazla ECU'yu tek bir çekirdek ECU'da birleştiren merkezi bir Elektrik&Elektronik mimarisi kullanılması planlanıyor.

İki şirket, bu gereksinimleri karşılamak üzere Renesas 5. Nesil R-Car X5 SoC serisini, Honda tarafından bağımsız olarak geliştirilen yapay zeka yazılımı için optimize edilmiş bir yapay zeka hızlandırıcıyla birleştirmek için çoklu kalıp yonga teknolojisini kullanan bir sistem gerçekleştirecek.