Hurda araç ÖTV indirimi ne zaman çıkacak? Hurda araç ÖTV teşviki kapsayan araçlar konusu gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar hurda teşvikinden faydalanarak aracını değiştirmenin ve mümkünse sıfır otomobil almanın hayalini kuruyor. İşte detaylar…

HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Otomotivde hareketlilik yaratacak yeni teşvik paketi yolda. 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesiyle birlikte devreye alınması planlanan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, vatandaşlara ÖTV’siz araç alımı imkânı sunacak. Üç çocuklu ailelere öncelik verilmesi beklenen program, yerli üretimi canlandırmayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, hem çevresel sürdürülebilirliği hem de vatandaşın cebini korumayı amaçlıyor. 25 yaşını geçmiş araçlar hurdaya ayrıldığında, yerli üretim otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Böylece vatandaşlar, sıfır kilometre otomobillere çok daha erişilebilir fiyatlarla sahip olabilecek.

Hazırlanan düzenleme teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde teşvikin 2025 yılı sona ermeden uygulanabileceğini ifade ediyor.

Yeni sistem, yüksek emisyon salan ve güvenlik standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye önemli katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve uygun finansman desteğiyle vatandaşlara ciddi bir ekonomik nefes aldırması hedefleniyor.

HURDA ARAÇ ÖTV TEŞVİKİ KAPSAYAN ARAÇLAR

Hurda araç ÖTV teşvikinin açıklanması durumunda faydalanılabilecek otomobil modellerinin şöyle olması bekleniyor;

TOGG T10X

Toyota C‑HR

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Ford Tourneo Custom

Ford E‑Transit

Ford Transit