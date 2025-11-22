  1. Ekonomim
Hurda araç teşviki çıkacak mı? Eski ve hurda yaşı gelmiş aracını yenisiyle değiştirmek isteyenler teşvikten faydalanmanın yollarını arıyor. Hurda araç teşviki hangi araçlar?

Hurda araç teşviki çıkacak mı? Hurda araç teşviki hangi araçlar? TBMM’deki vekiller tarafından gündeme getirileceği öne sürülen hurda araç teşvikine ilişkin gelişmeler merak konusu

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÇIKACAK MI?

Hurda araç teşvikiyle ilgili son gelişmelerde belirsizlik hâlâ sürüyor. 20–25 yaş ve üzeri eski araç sahiplerine yönelik hazırlanan düzenleme, eski otomobillerin trafikten kaldırılarak yerli ve sıfır araç satın alanlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti tanımasını hedefliyor.

Taslak metinde, teşvikten yararlanacak araçların en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerektiği ve yeni aracın tamamen sıfır olması şartı öne çıkıyor.

Buna ek olarak, motor hacmi kriteriyle 1.600 cc altındaki araçların öncelikli olabileceği belirtiliyor. Ancak teşvikin yasal zemine oturtulması henüz tamamlanmış değil.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR?

Hurda teşvik yasası, genellikle 20–25 yaş ve üzeri, yani 2000 model ve daha eski otomobil, kamyonet, minibüs gibi araçlar yararlanabilecektir. Bu yasada araçların teknik ve ekonomik ömrünün tamamlanmış olması gerekir. Bu araçlar yerine yerli üretim veya elektrikli araç alınması halinde ek vergi indirimi ya da muafiyet de sağlanabilecektir.

Yüksek yerlilik oranına sahip olması beklenen ve bu nedenle ÖTV muafiyeti veya indirimi kapsamına girmesi muhtemel olan bazı modeller:

  • Togg (T10X)
  • Fiat (Egea Sedan/Cross)
  • Renault (Clio, Megane Sedan, Yeni Duster)
  • Hyundai (i10, i20, Bayon)
  • Toyota (Corolla, C-HR Hybrid)
  • Ford (Transit Courier Van, Transit Custom Van)
 
