Hurda teşviki son durum nedir? 2025 hurda teşviki çıktı mı? 10 yaş üzeri otomobili olanların dört gözle beklediği hurda teşvikine ilişkin son ve güncel gelişmeler merak ediliyor. TBMM’de teklifin ne zaman görüşüleceği araştırılıyor.

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM NEDİR?

2025 yılı için gündeme gelen hurda araç teşvikiyle ilgili olarak yasalaşma sürecinin henüz tamamlanmadığı görülüyor. Hurda Araç Teşvik Yasası kapsamında, özellikle 20–25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlara, yerli üretim sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ya da muafiyeti tanınması planlanıyor.

Ancak bu düzenlemenin yürürlüğe girip başvuru sürecinin başladığına dair resmi bir duyuru bulunmuyor; teklif hala Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülme aşamasında.

Öte yandan teşvikin kapsamı üzerine bazı detaylar da kamuoyuna yansımış durumda. Eski aracını hurdaya çıkaran vatandaşların, en az %40 yerliliğe sahip yeni araçları tercih etmeleri, yerli üretim otomotiv sektörünün desteklenmesi için bir koşul olarak görülüyor.

2025 HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI?

Hayır. Fakat muhtemel yasa üzerinde uzmanlar farklı tahminlerde bulunuyor. Ayrıca yeni araç alımlarında 70.000 TL ile 80.000 TL’ye kadar ÖTV avantajı sağlanabileceği, hatta bazı modellerde 1 milyon TL’ye yakın hibe desteği öngörüldüğü yönünde haberler yer alıyor.