Hürmüz Boğazı otomobilde ikinci eli vurdu: Talep tamamen kesildi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve küresel ölçekte devam eden ABD-İsrail-İran savaşının etkileri, ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yıla hareketli başlayan sektör, artan maliyetler ve belirsizlik ortamıyla birlikte adeta durma noktasına geldi. Galericiler, hem yakıt giderlerindeki yükselişin hem de ekonomik kaygıların tüketicinin araç alım kararını ertelediğini ve piyasada ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade etti.

"Akaryakıt zamlarından kaynaklı piyasa bıçak sırtı gibi kesilmiş duruma geldi"

İkinci el otomobil piyasası olarak 2026 yılına iyi başladıklarını belirten galerici Hakan Eryüksel, "Daha sonrasında ise savaştan kaynaklı altının yükselişi olumsuz etkiledi. Şimdi ise son bir aydır akaryakıt zamlarından kaynaklı piyasa bıçak sırtı gibi kesilmiş duruma geldi. Şu an bekleme sürecindeyiz, araçlarımız duruyor. Bir dönem 10 yaş ve üzeri araçlara talep arttı. Sıfır araçlar için kampanyalar düzenlenince müşterilerin büyük bir bölümü o tarafa yöneldi. Bu fırsatlara ulaşamayanlar ise mecburen 10 yaş ve üzeri araçlara yönelmek zorunda kaldı. Şu an elimizde her yaştan araç var ama bir talep yok. Yakıttan tasarruf edeyim diye LPG'li araç da soran yok. Elektrikli araçlara için bir talep olacağı kanaatindeyim, bunu zaman gösterecek. Şu sıralar telefon bile çalmıyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Hali hazırda aldığımız araçlar elimizde kalmış durumda"

Yıla başlarken ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 artış yaşandığını ifade eden Eryüksel, "Bu artışların şu an için hiçbir önemi yok. Halihazırda aldığımız araçlar elimizde kalmış durumda. Önümüz bayram, bu dönemler hızlı satışın olacağı dönemler. Müşteriler gelirdi, en azından araç fiyatı sorardı. Araç sattığımız siteye giren bile yok. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Şu an için bir ön yok. Çünkü savaş devam ediyor. Belki önümüzdeki günler akaryakıt fiyatları 100 TL olacak. O yüzden bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.