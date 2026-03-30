Hürmüz'deki kriz elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı

Orta Doğu'da İran merkezli gerilimin savaşa dönüşmesiyle küresel petrol piyasasında yaşanan arz daralması, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını kısa sürede sert şekilde yukarı çekti.

Kıta genelinde benzin fiyatları ortalama yüzde 10'un üzerinde artış gösterirken, bazı ülkelerde litre fiyatı 2 Euro (103 Türk Lirası) seviyesini aştı. Bu gelişme, yalnızca enerji piyasalarını değil, otomotiv sektörünü de doğrudan etkiledi.

Yakıt maliyetlerindeki hızlı artış, tüketicilerin araç tercihlerinde ani bir değişime yol açtı. Özellikle günlük kullanım maliyetini düşürmek isteyen kullanıcılar, içten yanmalı motorlu araçlardan uzaklaşarak elektrikli modellere yönelmeye başladı.

Uygun fiyatlar ilgi çekiyor

Elektrikli araçlara olan talep artışı aslında son dönemde kendini daha da hissettiren bir durum ancak bu kez dikkat çeken fark, büyümenin sıfır araçlardan ziyade ikinci el pazarında yoğunlaşması. Yabancı basın kaynakları Fransa'da ikinci el elektrikli araç satışları son üç haftada iki katına çıktığı belirtilirken, Almanya'da kullanıcıların elektrikli araç aramalarının üç katına ulaştığı ifade ediliyor. Benzer şekilde Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinde de ikinci el elektrikli araç ilanlarına olan ilgi ciddi oranda artmış durumda.

Öte yandan Türkiye'deki satış danışmanları, benzin ve mazot fiyatlarının artmasının ardından tüketicilerin elektrikli otomobillere olan ilgisinin arttığını belirtiyor.