Hyundai "2026 Sürdürülebilirlik Raporu"nu açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, 2003'ten bu yana her yıl yayımladığı sürdürülebilirlik raporuyla finansal ve finansal olmayan performansını yatırımcılar, müşteriler ve diğer küresel paydaşlarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Söz konusu rapor, "Çevre", "Sosyallik" ve "Yönetim" olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Raporun çevre bölümünde, şirketin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde kaydettiği önemli ilerlemelere yer veriliyor. Öne çıkan gelişmeler arasında Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan'daki tüm operasyonlarda kullanılan elektriğin yüzde 100'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını ifade eden RE100 hedefinin gerçekleştirilmesi, ABD'nin Georgia eyaletinde kurulan Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) tesisinde 147 megavat kapasiteli güneş enerjisi elektrik satın alma anlaşmasının (PPA) imzalanması ve döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla kullanım ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüşümüne yönelik gelişmiş sistemin kurulması yer alıyor.

Raporda ayrıca Hyundai Motor Grubunun entegre hidrojen değer zincirini genişletmeye yönelik çalışmalarıyla yeni nesil elektrifikasyon stratejileri de şekilde aktarılıyor. Şirket, biyolojik çeşitlilik risklerini daha etkin yönetebilmek amacıyla "Doğa ile İlgili Finansal Beyanlar Görev Gücü" (TNFD) çerçevesini de süreçlerine entegre ederek faaliyetlerinin çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefliyor.

2030 İş Güvenliği Yönetim Stratejisi programı hayata geçirilecek

Raporda sosyal sorumluluk başlığı altında ürün güvenliği, çalışan gelişimi ve iş sağlığı-güvenliği alanındaki çalışmalar öne çıkıyor. Konuyla ilgili başlıca gelişmeler, ABD'deki Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) tarafından 16 Hyundai modeline Top Safety Pick (TSP) ve Top Safety Pick+ (TSP+) güvenlik derecelendirmelerinin verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını daha da ileri taşımak amacıyla 2030 İş Güvenliği Yönetim Stratejisi (Together for BAROZERO) programının hayata geçirilmesi ve bu alandaki yatırımların artırılması olarak göze çarpıyor.

Şirket, otomotiv sektörünün elektrifikasyon ve yapay zeka odaklı dönüşüm sürecine çalışanların uyumunu desteklemek amacıyla "Just Transition" programını da hayata geçirdi. Program kapsamında çalışanlara eğitim ve gelişim fırsatları sunuluyor.

Raporun yönetim bölümünde, Hyundai yönetim kurulunun çeşitliliğini ve bağımsızlığını artırmaya yönelik çalışmalar yer alıyor. Öne çıkan uygulamalar arasında Yönetim Kurulu karar alma süreçlerinde şeffaflığı artırmak amacıyla "Baş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" sisteminin uygulanmaya başlanması, 12 kişilik yönetim kurulunda dört kadın ve üç uluslararası üyenin görev almasıyla çeşitlilik ve kapsayıcı liderlik anlayışının güçlendirilmesi bulunuyor.

Raporda, hissedar değerini artırmaya yönelik sorumlu yönetim anlayışıyla proaktif risk yönetimi uygulamaları da detaylandırılıyor. Bu kapsamda, 2025-2027 döneminde en az yüzde 35 "Toplam Hissedar Getirisi" (TSR) hedefleyen "Value-up Programı" ve yapay zeka teknolojilerinin etik ve sorumlu kullanımını yönlendirmek amacıyla geliştirilen "Yapay Zeka Yönetim Çerçevesi" (AI Governance Framework) öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Hyundai Motor, sürdürülebilirlik çalışmalarının daha geniş kitleler tarafından kolayca takip edilebilmesi amacıyla bu yıl ana raporun yanında ayrı bir "Özet Rapor" da yayımladı.

Özet raporda iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve şirketin temel sürdürülebilirlik performans göstergeleri sunuluyor. 2026 Hyundai Motor Sürdürülebilirlik Raporu ve Özet Rapor, şirketin resmi internet sitesindeki sürdürülebilirlik sayfasından incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jose Munoz, ilerlemenin kendiliğinden gerçekleşeceğini hiçbir zaman varsaymadıklarını belirtti.

İlerlemenin, her yıl kararlı ve istikrarlı adımlarla elde edileceğini aktaran Munoz, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik, yüksek teknoloji odaklı mobilite şirketine

dönüşümümüzün temel yapı taşlarından biri. Bu rapor, 2025 boyunca ekiplerimizin ortaya koyduğu çalışmaları, kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzde duran hedefleri ortaya koyuyor. Bugüne kadar kat ettiğimiz yoldan gurur duyarken, ulaşmamız gereken hedeflerin de farkındayız. Bu yıl ve sonrasında da daha fazlasını başarmaya devam edeceğiz.