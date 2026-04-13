Hyundai 300 bine yakın aracını geri çağırıyor

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, emniyet kemeri bağlantı noktalarının kopmasına neden olabilecek bir kusur nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 294 bin 128 aracını geri çağırdığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın Hyundai Ioniq 6, Genesis G90, Hyundai Santa Fe ve Hyundai Santa Fe Hibrit araçlarını kapsadığını söyledi.

NHTSA, sökülen bir emniyet kemeri bağlantı noktasının yolcuyu uygun şekilde tutmada başarısız olabileceğini ve bunun da bir çarpışma sırasında yaralanma riskini artırabileceğini belirtti. Yetkili servislerin emniyet kemeri bağlantı noktalarını inceleyeceği ve gerektiğinde güçlendireceği veya değiştireceği ifade edildi.