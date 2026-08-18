Hyundai 608 milyon dolarlık ihracat için DİR belgesi aldı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Bu dönemde en yüksek ihracat taahhüdü 608 milyon dolar ile Hyundai’den gelirken 100 milyon dolar ve üzeri ihracat öngören 9 firma için toplam 1 milyar 592 milyon liralık DİR belgesi düzenlendi.

DİR belgeleri listesine göre toplam 526 adet DİR belgesi düzenlendi. Bunlardan 9 firma 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat öngörüyor. Temmuz’da en yüksek ihracat taahhüdü 608 milyon dolar ile Hyundai’den geldi, şirket bu ihracata yönelik üretimde kullanılmak üzere 365 milyon 177 bin dolarlık ithalat gerçekleştirecek. Hyundai'yi 174 milyon dolarlık ihracata karşın 73 milyon dolarlık ithalat ile Sujimoto AKO, 149 milyon dolarlık ihracat ve 119 milyon dolarlık ithalat taahhüdü ile Habaş takip etti. Temmuz ayında 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat taahhüdünde bulunan diğer firmalar ise şöyle;

Torun Metal 144 milyon dolar ihracat, 91 milyon dolar ithalat, Sarkuysan 143 milyon dolar ihracat, 115 milyon dolar ithalat, Astor 133 milyon dolar ihracat, 106 milyon dolar ithalat, Tetrapak 122 milyon dolar ihracat, 79 milyon dolar ithalat, Tosyalı 115 milyon dolar ihracat, 91 milyon dolar ithalat ve TB Sewtech 115 milyon dolar ihracat ve 91 milyon dolar ithalat.

Bu firmaların toplam ihracat taahhüdü 1 milyar 592 milyon dolar, bu ihracata yönelik üretim yapabilmek için gerçekleştirecekleri ithalat taahhüdü ise 1 milyar 42 milyon dolar düzeyinde hesaplandı.