Hyundai ABD'de yangın riski nedeniyle 94 bin aracı geri çağırıyor

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan rapora göre, ön koltuk kontrol anahtarının sıkışması veya yerinden çıkması nedeniyle koltuk motorlarının sürekli çalışarak aşırı ısındığı tespit edildi. Söz konusu durum park halinde veya sürüş esnasında yangın riskine yol açıyor. Arızanın ilk belirtilerinin koltuktan gelen yanık kokusu ve koltuk kontrol düğmelerinin çalışmaması olduğu bildirildi.

Hangi modeller geri çağrılıyor?

Geri çağırma 2015-2016 model yılı Hyundai Genesis ve 2017-2020 model yılı Genesis G80 modellerini kapsıyor. Toplam 94 bin 622 aracın etkilendiği geri çağırmada, bugüne kadar arızaya bağlı 2 yangın vakasının raporlandığı belirtildi. Onarım prosedürünün halen geliştirme aşamasında olduğu kaydedildi.