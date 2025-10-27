Hyundai, elektrikli araç satışını ikiye katlayacak

AYSEL YÜCEL / GİRNE

Hyundai Motor Türkiye, kadın sürücüleri trafikte daha özgüvenli olmaya teşvik etmek amacıyla başlattığı “Trafikte Daha Çok Kadın” projesini genişletirken, çalışmanın önemini paylaşmak için kadın basın mensuplarıyla Kıbrıs’ta bir araya geldi. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, toplantı kapsamında Hyundai’nin yeni yatırımlarını ve büyüme hedeflerini paylaştı. Türkiye’de bu yıl elektrikli araç satışlarını yüzde 100 artırmayı hedefleyen marka, İzmit’te elektrikli araç üretimi için planlarını takvime uygun bir şekilde sürdürüyor.

Mühendisler fabrikayı elektri̇kliye hazırlıyor

2030 yılına kadar yeni araç teknolojilerine 90 milyar dolar yatırım bütçesi ayıran marka, elektrikli, hibrit ve hidrojen motorlu araçlarla birlikte otonom ve robot teknolojilerine yönelik de çalışmalar yürütüyor. Hyundai, önümüzdeki beş yılda 18 elektrikli ve 14 hibrit modeli piyasaya sunacak. Bu kapsamda markanın denizaşırı ilk fabrikası olan İzmit’teki tesis de önemli bir rol üstlenecek. Hyundai Motor Türkiye, geçen yıl 2026 yılı itibarıyla Türkiye’de elektrikli otomobil üreteceğini duyurmuştu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Münih’te düzenlenen fuarda markanın Türkiye’de üreteceği IONIQ 3 modelinin konsept versiyonunu tanıtmıştı. Berkel, yatırım sürecinin planlanan takvim çerçevesinde ilerlediğini, IONIQ 3 üretiminin Ağustos 2026’da başlayacağını ve gelecek yıl Eylül ayından itibaren de satışa sunulacağını söyledi. Böylece yerli otomobil TOGG’dan sonra Türkiye’de ilk yüzde 100 elektrikli otomobil üreten marka olacaklarını vurgulayan Berkel, yeni modelle birlikte büyümenin de hızlanacağını belirtti. Yeni elektrikli model üretimi için fabrikada 100’e yakın mühendis çalışıyor.

5 yılda satışları %40 artıracağız

Hyundai Motor Türkiye, bu yıl 1,3 milyon adet olarak öngördüğü toplam pazarda 65 bin adetlik satış hedefliyor. Bu satışların 10 bin adedini elektrikli modeller oluşturacak. Berkel, “Türkiye’de 5 yıl önce yüzde 1 olan elektrikli araç payı bu yıl yüzde 18’e kadar çıktı. Geçen yıl 105 bin adedi aşan elektrikli araç pazarı bu yıl 190 bin adede ulaşacak. Biz geçen yıl Türkiye’de 5 bin adet elektrikli otomobil satmıştık. Bu yıl ilk 9 ayda 6 bin adet elektrikli araç sattık. Hedefimiz elektrikli araç satışımızı bu yıl yüzde 100 artırmak” dedi.

Kadınları trafikte cesaretlendiren projeyi genişletiyor

Hyundai Motor Türkiye, iki yıl önce bu farkındalıkla yola çıkarak başlattığı “Trafikte Daha Çok Kadın” projesini genişletiyor. Proje, Women Drivers Network iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu ağ, kadınların sürüş deneyimlerini paylaşmalarını, birbirlerinden öğrenmelerini ve destek almalarını sağlayan bir platform sunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar 100’ü aşkın kadın sürücüye güvenli sürüş eğitimi verildi. Hyundai, iki yıl içerisinde 1.000’den fazla kadın sürücüye veya sürücü adayına ulaşmayı hedefliyor. Berkel, “Hyundai olarak bu projemizle kadınları cesaretlendirmeyi, desteklemeyi ve trafikte daha görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.