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Hyundai, İzmit’te üretilecek elektrikli otomobil için tarih verdi

1997 yılından bu yana Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil üretimi yapan Koreli Hyundai, İzmit'teki fabrikasında yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Hyundai, İzmit’te üretilecek elektrikli otomobil için tarih verdi
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Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yeni elektrikli modeli Inster'i Türkiye'ye getirdi. Markanın yeni tasarım kimliğinde geliştirilen A-SUV modelin Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleşti.

Buradaki etkinlikte markanın gelecek hedefleri ile açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de 'yerli' elektrikli otomobil üretme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, Berkel, "Türkiye'de yeni bir elektrikli otomobil üreterek, Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli otomobil üreten ilk şirket olacağız" dedi.

Mart ayında duyurusu yapılan bu yatırım kapsamında, üretiminin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden İzmit'teki fabrikada yeni bir hat kurulacağını kaydeden Berkel, "2024'te fabrikamızın 245 bin adetlik kapasitesinin tamamını kullandık. Bu yıl 190 bin adetlik kapasiteye kullanacağız. Bunun sebebi elektrikli otomobilimize yer açmak. Yeni bir hat kurulumu yapılıyor, Ağustos 2026'da elektrikli otomobilimizin üretimine başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hyundai Türkiye'nin yeni elektrikli modelinin duyurusunun yapıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye'nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini bildirmiş," Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli" ifadelerini kullanmıştı.

"Araştırmalar 2030'a kadar pazarın büyüyeceğini gösteriyor"

Murat Berkel, son 2 yılda üst üste rekorlar kıran otomotiv pazarının 2025 sonunda 1 milyon 150 bin adedi bulabileceği tahmininde de bulunarak, "Kredi faiz oranları daha düşük olsa, pazar daha da yukarı doğru gider. Biz bu yıl 65 bin adet otomobil satmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar yılda 90 bin adet otomobil satar hale gelmek istiyoruz. Yaptığımız araştırmalarda 2030 yılına kadar toplam pazarın artacağını öngörüyoruz. Bizim de gelecek yıllarda satışlarımızın artmasında pazarın büyüme trendi etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Inster modelinin 2025 satış hedefini 1500 adet olarak açıklarken, yıl içinde Ioniq 9 modelinin de Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Berkel, elektrikli araç pazarının 150 bin adede çıkmasını beklediklerini de kaydederek, Hyundai'nin ise 2025 sonuna kadar 8 bin adet elektrikli otomobil satmayı planladığını belirtti.

 

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