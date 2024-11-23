Hyundai ve Kia 200 binden fazla elektrikli aracı geri çağırıyor

Hyundai ve Kia, araçlara giden gücü kesebilecek potansiyel kusurlar nedeniyle 200.000'den fazla elektrikli aracı geri çağırıyor.

Hyundai, Kia ve Genesis'i kapsıyor

Geri çağırma, Güney Koreli Hyundai Motor Group'un toplu olarak sahip olduğu Hyundai, Kia ve Genesis tarafından satılan araçları kapsıyor. Buna Hyundai'nin 2022-2024 Ioniq 5 ve 2023-2025 Ioniq 6, Kia'nın 2022-2024 EV6 ve Genesis'in 2023-2025 GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri de dahil edildi.

NHTSA geri çağırma bildirimi yayınladı

Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimlerine göre, yaklaşık 63 bin Kia EV etkilenirken, kalan 145 bin 235 Hyundai ve Genesis araçlarını kapsıyor.

Nedeni şarj arızası

Entegre şarj kontrol ünitesinde (ICCU) (EV'nin pillerini şarj eden ve bazı aksesuar ekipmanlarına güç sağlayan parça) parça arızası yaşanabileceği ve pilin şarj edilememesine neden olabileceği belirtiliyor.

"Arıza emniyeti" modu uyarısında yapılacaklar anlatıldı

Hyundai'nin bildirisine göre, etkilenen araçlar "arıza emniyeti" moduna girecek ve böylece sürüşe devam edebilecek. Ancak pil boşaldıkça yavaş yavaş güç kaybedecek. Hyundai, sürücülerin EV'leri "arıza emniyeti" moduna girerse kenara çekmek için 20 ila 40 dakikaları olması gerektiğini belirtti. Tüketiciler, "sesli bir zil" uyarısı alacak. Bu yüzden araç tarafından verilen uyarı mesajlarına ve gösterge paneli ışıklarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

"Araçlar hareket gücünü kaybedebilir"

Kia'nın geri çağırmasında ise ICCU'nun zamanla hasar görebileceği ve etkilenen aracın aküsünü şarj etmesini engelleyebileceği ve kalan şarjın yavaşça boşaltılabileceği belirtildi. Geri çağırma bildiriminde, bir tüketicinin aracı kullanmaya devam etmesi durumunda aracın en sonunda tüm hareket gücünü kaybedebileceğini belirtti.

2024 başında bir uyarı yapılmıştı

Hem Hyundai hem de Kia, bu yılın başlarında bu sorun için geri çağırma bildirimleri yayınlayarak tüketicileri 146 binden fazla elektrikli araçtaki sorunlar konusunda uyarmıştı. En son geri çağırma ise, söz konusu geri çağırmanın genişletilmesi ve yerinin doldurulması niteliğinde olup, 9 Kasım'a kadar üretilen araçları etkilediği belirtiliyor.

Ücretsiz onarım teminatı verildi

Şirketler, bayilerin ICCU'yu ve sigortasını inceleyeceklerini, gerekirse ücretsiz onarımlar yapacaklarını ve ünitenin yazılımını güncelleyeceklerini söyledi. Hyundai sahipleri geri çağırma hakkında 17 Ocak 2025'te bilgilendirilecek. Kia müşterileri ise 13 Aralık'ta bilgilendirilecek.