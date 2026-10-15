  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Hyundai, yangın riski nedeniyle ABD’deki 94 bin aracını geri çağırıyor
Takip Et

Hyundai, yangın riski nedeniyle ABD’deki 94 bin aracını geri çağırıyor

Hyundai Motor Group, yangın riski nedeniyle ABD’deki 94 bin 622 aracını geri çağırma kararı aldı. Açıklamada, ön elektrikli koltuk motorlarının aşırı ısınabileceği ve bu durumun araçlar park halindeyken ya da hareket halindeyken yangına yol açabileceği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hyundai, yangın riski nedeniyle ABD’deki 94 bin aracını geri çağırıyor
Takip Et

Hyundai Motor Group, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 94 bin 622 aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ön elektrikli koltuk motorlarından bazılarının aşırı ısınma ihtimali nedeniyle araçlar park halindeyken veya seyir halindeyken ortaya çıkabilecek yangın riski gerekçesiyle geri çağırma yapılıyor.

Ön elektrikli koltuk motorlarının elektrikli koltuk kontrol anahtarının sıkışması nedeniyle aşırı ısınabileceğine dikkat çekildi.

Bu durumun park halindeyken veya sürüş sırasında yangına neden olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu aktarıldı.

Etkilenen araçlar arasında belirli 2015-2016 Hyundai Genesis ve 2017-2020 Genesis G80 modelleri yer alıyor. Hyundai, araç sahiplerine onarım tamamlanana dek araçlarını açık havada ve diğer araçlardan ya da yapılardan uzağa park etmelerini tavsiye ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Şiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktıŞiddetli yağış Ayazağa’yı vurdu: Hasar, gün ağarınca ortaya çıktıGündem
BİM'den sürpriz teknoloji hamlesi: Yeni şirket kuruluyorBİM'den sürpriz teknoloji hamlesi: Yeni şirket kuruluyorŞirket Haberleri
2026 Ekim emekli promosyonları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel liste...2026 Ekim emekli promosyonları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel liste...Ekonomi