Hyundai, yangın riski nedeniyle ABD’deki 94 bin aracını geri çağırıyor

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Hyundai Motor Group, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 94 bin 622 aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ön elektrikli koltuk motorlarından bazılarının aşırı ısınma ihtimali nedeniyle araçlar park halindeyken veya seyir halindeyken ortaya çıkabilecek yangın riski gerekçesiyle geri çağırma yapılıyor.

Ön elektrikli koltuk motorlarının elektrikli koltuk kontrol anahtarının sıkışması nedeniyle aşırı ısınabileceğine dikkat çekildi.

Bu durumun park halindeyken veya sürüş sırasında yangına neden olma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu aktarıldı.

Etkilenen araçlar arasında belirli 2015-2016 Hyundai Genesis ve 2017-2020 Genesis G80 modelleri yer alıyor. Hyundai, araç sahiplerine onarım tamamlanana dek araçlarını açık havada ve diğer araçlardan ya da yapılardan uzağa park etmelerini tavsiye ediyor.