Hyundai, yenilenen Tucson modelini Türkiye'de satışa sundu

Hyundai, yenilenmiş SUV modeli Tucson'ı Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Avrupa'daki satışlarına ivme kazandıran ve segmentindeki rekabeti artıran Tucson, tasarımı ve çeşitli motor seçenekleri ile Türk tüketicisinin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Geçen yıl Avrupa'da 158 binden fazla satışı yapılan Tucson, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi ana pazarlarda önemli bir yer edindi. Türkiye'de de beğeni toplayan Hyundai Tucson'un başlangıç fiyatı ise 1 milyon 820 bin lira olarak belirlendi.

Model, yenilenen tamponlar, melek kanadı tasarımlı far sistemi ve projeksiyon tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) gibi özellikleri ile öne çıkıyor.

İç mekanda ergonomi ve konfor ön plana çıkarken çift otomatik sıcaklık kontrolü, dokunmatik bilgi-eğlence sistemi ve direksiyona entegre vites kolu (E-shift by wire) gibi yenilikçi özellikler, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Ayrıca, 360 derece kamera sistemi, "Krell Premium" ses sistemi, kör nokta algılama, deri döşeme, ısıtmalı ve soğutmalı koltuk özellikleri de kullanım konforunu artırmayı hedefliyor.

"1,6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 160 PS güç üretiyor"

Türkiye'de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesi ile satışa sunulan yeni Tucson, 1,6 litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 160 PS güç üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu motor, saatte 192 kilometre maksimum hız yapabiliyor. Ayrıca 1,6 litrelik turbo dizel ünite de yakıt ekonomisine önem veren tüketiciler için seçenekler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni modelin piyasaya yeni bir soluk getirdiğine vurgu yaparak, "Kullanıcılarına sürekli olarak mükemmellik, yenilik ve üstün sürüş dinamikleri sunan Tucson, ileri teknoloji donanımlarıyla da kusursuz bir ayrıcalık sağlıyor. Bu sebeple, Tucson modelimiz için mottomuzu 'Ona Sahip Olmak Büyük Şans' olarak belirledik. Tucson, gerek tasarımı gerekse sürüş özellikleriyle bu övgüleri fazlasıyla hak ediyor." ifadelerini kullandı.