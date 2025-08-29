Hyundai'den ABD'deki yatırımlarını artırma kararı

Hyundai Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2028 dönemini kapsayan yeni yatırım planı çelik, otomotiv ve robotik sektörlerinde grubun faaliyet alanlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, 2028 yılına kadar yaklaşık 25 bin doğrudan istihdam yaratılması planlanıyor.

Yatırım tutarı 26 milyar doları aşacak

Mart 2025’te duyurulan 21 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak açıklanan 5 milyar dolarlık yeni yatırımla birlikte, grubun Amerika pazarındaki varlığını daha da güçlendirmesi amaçlanıyor.

Yeni çelik fabrikasıyla tedarik zinciri desteklenecek

Yatırım kapsamında Louisiana eyaletinde kurulacak yeni çelik fabrikasıyla, otomotiv üretimi başta olmak üzere çeşitli sektörlere destek sağlanacak. Bu tesisin yerel tedarik zincirlerini güçlendirmesi ve endüstriyel dayanıklılığı artırması bekleniyor.

Otomotiv üretimi genişletilecek

Grubun otomotiv alanındaki iştirakleri Hyundai Motor Company ve Kia Corporation, ABD'deki üretim kapasitelerini artırarak tüketici taleplerine daha hızlı ve etkili şekilde yanıt vermeyi planlıyor.

Robotik tesisiyle üretim ve teknoloji birleşecek

Hyundai ayrıca, yılda 30 bin birim üretim kapasitesine sahip ileri teknoloji robotik tesisi kuracak. Tasarım, üretim, test ve uygulama süreçlerini kapsayan bu merkez, ABD'de robotik ekosisteminin önemli üslerinden biri olarak konumlandırılacak.

25 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak

Planlanan girişimlerin tamamı hayata geçirildiğinde, önümüzdeki dört yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 25 bin doğrudan istihdam yaratılacak ve böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlanacak.

Teknoloji alanında işbirlikleri genişletiliyor

Amerika merkezli teknoloji iştirakleri Boston Dynamics (robotik) ve Motional (otonom sürüş) aracılığıyla teknoloji ticarileştirme süreçlerini hızlandıran Hyundai Grubu, yapay zeka, robotik ve otonom sürüş gibi ileri teknoloji alanlarında önde gelen Amerikan şirketleriyle olan işbirliklerini de genişletiyor.

Amerika pazarına 20 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

1986 yılında Amerika pazarına giriş yapan Hyundai Grubu, bugüne kadar ülkede 20,5 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi. Grup, büyüme stratejisini Amerika’nın ekonomik gelişimiyle uyumlu şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Yeni yatırımlar uzun vadeli bağlılığı gösteriyor

Grubun son yatırım hamlesi, Amerikan ekonomisine olan uzun vadeli bağlılığını vurgularken, inovasyon, sürdürülebilirlik ve kalıcı refah alanlarında stratejik bir ortak olma vizyonunu da pekiştiriyor.