Hyundai'nin hedefi 2030 yılına kadar 5,55 milyon küresel araç satışı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar 100'den fazla model yenilenmesini planlarken, gelecek 8 ay içinde 7 yeni modelini satışa sunacak.

Aynı döneme kadar 18'den fazla yeni modelle farklı segmentlerde yer alacak şirketin uzun menzilli elektrikli araç (EREV) modelleri ise 2027 yılının ilk yarısından itibaren 900 kilometrenin üzerinde menzil hedefleyerek piyasaya sürülecek. Şirket, gelecek dönem stratejileri kapsamında elektrikli araçların satış içerisindeki payını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyor.

Hyundai, 2026 yılının ilk yarısında 2 milyon adet satış gerçekleştirerek, yıllık bazda yüzde 2,7 artışla 59,1 milyar avro gelir elde etti ve yüzde 5,6'lık faaliyet kar marjına ulaştı.

Şirket, Kuzey Amerika'da 58, Güney Kore'de 49, Avrupa'da 41, Hindistan'da 26 ve Çin'de 22 modelin lansmanını gerçekleştirmeyi amaçlarken, bu araçların çoğunu yeni Elantra, IONIQ 3, yeni Tucson ve Tucson Hybrid ile SANTA FE EREV gibi yeni ürünler oluşturacak.

Hindistan için yeni A segmenti elektrikli SUV planlayan şirket, küreselde ve Avrupa'da da ayrı bir B segmenti SUV tanıtacak. Yeni TUCSON ve TUCSON Hybrid ise dördüncü çeyrekte bazı pazarlarda satışa sunulacak.

Yeni SANTA FE EREV, 2027 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek. Aracın 900 kilometreden fazla toplam menzil sunması bekleniyor. Yeni model, Amerika'daki Hyundai Motor Manufacturing Alabama fabrikasında üretilecek.

Orta boy bir pikap dahil yeni hafif ticari araçları gündemine alan marka, yüksek performanslı N serisine de yeni modeller ekleyecek. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık 100 bin adet N modellerinden oluşan satış hedefine ulaşmayı planlıyor.

Şirket, 2030 yılına kadar küresel üretim kapasitesine 1,27 milyon adet araç daha ekleyerek, küresel satışlarda 5,55 milyon adede ve yüzde 6 pazar payına ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu adetsel artışın 500 bini Kuzey Amerika'da, 320 bini Hindistan'da, 250 bini montaj tesislerinde ve 200 bini ise Güney Kore'de gerçekleşecek.

Bölgede 2030 yılına kadar 10'dan fazla hibrit model sunulacak ve hibritlerin satışlardaki payı yüzde 50'ye ulaşacak. Modeller, Hyundai Motor Manufacturing Alabama ve Hyundai Motor Group Metaplant America'da üretilecek. Kuzey Amerika'daki toplam hibrit satışları ise bir milyon adedi geçti.

Avrupa'da pazarın yüzde 85'ini elektrikli araçlar oluşturacak

Avrupa'da pazarın yüzde 85'ini tamamen elektrikli bir portföy ile oluşturacak şirket, 5 adet yeni SUV ve hafif ticari araç sunacak. Hyundai, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarını 2025'teki 116 bin adetten 2030 yılına kadar 420 bin adedin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'de üretimine başlanan IONIQ 3 ise ekim ayında satışa çıkacak ve 497 kilometreye kadar menzil sunacak. Araç ayrıca, grubun yeni nesil bağlantılı araç bilgi-eğlence platformu Pleos Connect'i içerecek.

Hyundai, Afrika, Orta Doğu ve Pakistan'da bulunan 8 fabrikadan oluşan ağının bir parçası olarak Suudi Arabistan ve Cezayir'de yeni montaj tesisleri kurarak, bu pazarlara yatırım yapıyor.

Markanın IONIQ 5 Waymo "robotaksileri" dördüncü çeyrekte teslim edilecek. Araçlar, robotaksi hizmetlerinin 2027'de uluslararası alanda genişlemesini sağlayacak. Grubun Motional şirketi de bu yılın sonlarında sürücüsüz ticari hizmetine başladığında robotaksiye hazır IONIQ 5'i kullanacak.

Amazon ile işbirliğini dört alanda derinleştiren marka, Amazon Autos ile 2027'nin başlarında ABD dışındaki pazarlara açılacak. Hyundai'nin Boston Dynamics ile geliştirdiği üretim yapay zeka robotları da ticarileşme yolunda hız kazanıyor. Marka, 2028'den itibaren Hyundai Motor Group Metaplant America'da endüstriyel insansı robot Atlas'ı kullanıma sunmayı hedefliyor.

Yazılım tanımlı araç (SDV) yeteneklerini geliştirmek için veri çarkı oluşturan şirket, NVIDIA ile stratejik işbirliği kurarak, seri üretim SDV modeline "Seviye 2+" otonom sürüş teknolojisini 2028 yılında uygulayacak. Kademeli olarak seri üretim araçlarına yaygınlaştırılacak sistemle tam otonom sürüş yeteneği oluşturulacak.

Gelecek yıl piyasaya sürülecek elektrikli araç modellerinde ise batarya maliyetini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltan orta nikel içerikli NCM hücreleri kullanılacak. Elektrikli araçlarının dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla bulut tabanlı batarya yönetim sistemini (BMS) geliştiren şirket, 2028'e kadar batarya ömrünü ortalama yüzde 20 uzatmayı planlıyor. Yeni geliştirilen Termal Kaçış Koruması (TRP) teknolojisiyle de batarya yangını durumunda ısı transferi engellenecek.

"Faaliyet marjımızı yüzde 9'un üzerine çıkaracağız"

Açıklamada şirketin 2026 CEO Yatırımcı Günü etkinliği kapsamında görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jose Munoz, yeni yol haritalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Temellerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hyundai Motor Grubu, üçüncü büyük otomotiv grubu ve ikinci en karlı grup. Bu da bize yatırım yapabilme olanağı sağlıyor. 2030 yılına kadar 100'den fazla yeni modeli piyasaya sürerek, faaliyet marjımızı yüzde 9'un üzerine çıkaracağız. Yeni teknolojileri ve fırsatları değerlendirmek adına ortaklıklardan yararlanarak robotlar ve robot taksiler üretirken, fiziksel bir yapay zeka şirketi haline gelmeyi hedefliyoruz."